Más que un jugador al que ayudó a ganar su primer campeonato en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), Flor Meléndez siente que perdió un hijo con el fallecimiento de José “Piculín” Ortiz tras una ardua batalla contra el cáncer colorrectal.

Meléndez fue más que un dirigente para Ortiz. Al igual que Armandito Torres, el difunto baloncelista consideraba al legendario técnico como una figura paterna que le regaló el deporte. Y así se lo hacía saber cada vez que coincidían junto a su esposa, Nilda Barrios.

“Una de las cosas que más yo agradecía de él hacia mí era que a mi esposa, Nilda, y a mí no nos llamaba por nuestros nombres, sino que nos decía mamá y papá. Como yo cuidé tanto a mis padres, siempre sentí que él, dentro de sus cosas, también nos cuidaba y nos tenía presentes”, dijo Meléndez a Primera Hora durante una ceremonia en honor a la memoria de Ortiz, celebrada el viernes en el Coliseo Roberto Clemente.

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Ortiz y Meléndez son dos de las figuras más emblemáticas del BSN. El llamado “Concord” es considerado el mejor jugador puertorriqueño de todos los tiempos, mientras que Flor es el entrenador con más victorias en la historia de la liga local con 640.

El fenecido canastero terminó su carrera con ocho campeonatos y el legendario mentor conquistó tres como dirigente. Ambos capturaron su primer cetro en 1985 con los Atléticos, que dio inicio a una época dorada en San Germán.

Sin embargo, para el estratega de 79 años, lo más grande que tenía era su corazón, ese que lo llevó a defender la bandera de Puerto Rico con la Selección Nacional a lo largo de 21 años y ser una de las figuras más queridas en la isla por su forma de ser.

“Todo el mundo sabe el impacto que él tuvo en todo Puerto Rico y cómo defendió a Puerto Rico. Creo que lo más grande de él no eran los puntos que hacía, sino cómo defendía la bandera y cómo defendía lo que era Puerto Rico”, comentó Meléndez.

“Lo otro es la humildad que tenía y la persona que era. Piculín ayudaba a todo el que podía. Era una persona, que si hay que ponerle una palabra, tiene que ser excelente”, agregó.

“Es fácil ganar con Picu”

Durante la celebración de vida de Piculín, también se dirigió al público Rolando Hourruitiner. El exdelantero se desempeña actualmente como presidente de operaciones de los Cangrejeros de Santurce, pero coincidió con Ortiz en esta franquicia a finales de la década de 1990 y principios de los 2000.

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Para cuando Hourruitiner llegó a Santurce en 1999, Ortiz ya había ganado un campeonato el año anterior, pero juntos formaron parte de la dinastía de los Cangrejeros que llevó al equipo a conquistar los cetros de 1999, 2000, 2001 y 2003. En un conmovedor mensaje, agradeció a su excompañero por todos los títulos que levantaron juntos.

Rolando Hourruitiner, a la derecha, junto a Carlos Arroyo y Yum Ramos en la celebración de vida de José "Piculín" Ortiz en el Coliseo Roberto Clemente. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

“Angelo (Medina) tuvo una visión y nos unió a todos. Fueron muchas las victorias, como pueden ver —señala banderines de campeonato en el Coliseo Roberto Clemente—. La realidad es que yo a veces fronteo de que tengo muchas sortijas (seis), pero todas esas sortijas que nosotros tenemos es porque Picu estaba en el equipo con nosotros”, sostuvo Hourruitiner.

“Raymond lo dijo: ‘Es fácil ganar con Picu’. No era por nosotros, era por Picu. Las experiencias con Picu fueron grandiosas porque no solamente fueron de básquetbol; fueron de vida y ética de trabajo. Más allá de eso, Picu fuera de la cancha era un tipo bien nombre” continuó.