Dos días después del fallecimiento de José “Piculín” Ortiz, Sylvia Ríos recibió un inesperado mensaje de texto de una floristería donde su esposo solía comprarle flores.

El dueño del negocio le expresó cómo la muerte del legendario baloncelista había afectado a todos los empleados, pero le dijo que necesitaba hablar con ella urgentemente por teléfono. Lo que sucedió después fue algo que la viuda del llamado “Concord” jamás imaginó.

Al llamarlo, se enteró de que su marido había hecho un último pedido de un arreglo floral por motivo del Día de las Madres. Ríos no es madre. Solo se considera “madre de perros” de Atenas y Aquiles, a quienes Ortiz atesoraba. Esas flores fueron su último gesto de amor.

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“Se pueden imaginar cómo me sentí. Cómo me he sentido. Mi esposo era una gran persona y, en los últimos años, logró ser mucho mejor persona. El cáncer nos trajo tristeza, pero también otras cosas que valoro y me quedo con ellas”, contó Ríos durante la ceremonia de vida en honor a Piculín que se celebró este viernes en el Coliseo Roberto Clemente.

Ortiz se casó con Ríos en 2021. Fue su segundo matrimonio. Sylvia lo acompañó en sus últimos años y nunca lo dejó solo desde que fue diagnosticado con cáncer colorrectal a finales de 2023. El legendario centro falleció la madrugada del martes a sus 62 años en el Hospital Ashford.

A Piculín también le sobreviven su hija Neira Ortiz, campeona con las Cangrejeras de Santurce en el Voleibol Superior, y su hijo Gabriel.