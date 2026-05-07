San Germán. A menos de 24 horas de enterarse sobre el fallecimiento de José “Piculín” Ortiz, los fanáticos de los Atléticos de San Germán aún no asimilan la noticia pese a que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal a finales de 2023.

Antes de recibir la visita de los Santeros de Aguada, reinaba el silencio en los pasillos del Coliseo Arquelio Torres Ramírez. Solo había un arreglo floral acompañado por cuatro moños fúnebres y tres carteles que leían: “Picu, siempre serás grande”, “El Concord”, “El número cuatro”, además de expresiones de la franquicia en las que ofrecía sus condolencias a la familia del legendario baloncelista.

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Los aficionados de los Atléticos llegaron hasta la cancha para apoyar como de costumbre a su equipo, pero era palpable la tristeza que sentían por la muerte de a quien consideraban un “sangermeño más”, aunque fue criado en Cayey.

“Cuando supe la noticia, me impresionó y se me hizo un taco en la garganta porque es como si me hubiesen notificado acerca de la muerte de un familiar o de un ser querido. Sabía que tenía esa enfermedad, pero nunca imaginé que estaba tan malo como para morirse. Uno pensaba que era invencible”, confesó el abonado Jorge Lamboy a Primera Hora previo al partido entre San Germán y Aguada.

“Picu, Picu, Picu”, corean los fanáticos de los Atléticos de San Germán antes del juego contra los Santeros de Aguada. @primerahora pic.twitter.com/ko61vRWsMP — Joseph Reboyras (@Reboyras_) May 7, 2026

Ortiz inició su trayectoria en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 1980 con los Atléticos, equipo con el que jugó sus primeras 14 temporadas y ganó tres campeonatos en 1985, 1991 y 1994. El legendario centro vistió el uniforme del “Monstruo Anaranjado” hasta 1996, año en que firmó con los Cangrejeros de Santurce por diferencias con el exapoderado Armando Acosta.

Con Santurce, también formó una dinastía que conquistó cinco cetros en 1998, 1999, 2000, 2001 y 2003. Sin embargo, para cualquier sangermeño, “Piculín” Ortiz siempre fue un Atlético de corazón. Por ello, su icónico número cuatro fue retirado por la franquicia y cuelga del techo del Aquelio Torres Ramírez junto al 33 de Armandito Torres y al cinco de Eddie Casiano.

“Esto ha sido algo muy triste. Sabíamos la enfermedad que tenía y, sinceramente, esperábamos algo así, pero no tan pronto. Piculín venía constantemente acá. Tuvo un negocio en La Parguera (Vintage Pizza Bar & Co.) y mantenía una buena relación con muchas personas de acá”, comentó, por su parte, el abonado Efraín Irizarry.

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“Piculín era nuestra estrella. Si no se hubiese ido para Santurce, hubiésemos conseguido dos o tres campeonatos más. Era una persona humilde y buena”, continuó.

Para otros aficionados, como José Miguel Rivera, Ortiz fue quien despertó su pasión por el baloncesto. Rivera, de 49 años, era un niño cuando el “Concord” jugaba con San Germán y la manera en la que dominaba con facilidad ambos lados de la cancha lo llevó a ser en la actualidad uno de los fieles abonados de los Atléticos.

“Piculín fue quien hizo que yo fuera fanático de los Atléticos de San Germán. Es el mejor jugador de todos los tiempos, como ha dicho Raymond Dalmau y Mario Butler. Daba gusto verlo jugar. Era una cosa impresionante”, recordó Rivera.

“San Germán no hubiese quedado campeón esos tres años si no hubiese tenido a Piculín. Era como el Michael Jordan de Puerto Rico. Su muerte sorprende porque hace poco uno lo podía ver en el ‘GOATcast’ de él entrevistando gente”, abundó.

En su caso, Rivera compartió que tenía un vínculo más cercano con Ortiz, ya que el exbaloncelista recibió su primera oportunidad de empleo en el antiguo negocio de su padre, una tienda llamada ‘El Cache’, ubicada en la calle Luna de San Germán, cuando apenas era un joven que recién se había mudado a este pueblo.

Figuras como Javier Torres, a quien Ortiz consideraba como un hermano; Fernando Quiñones, vicepresidente del BSN; y Virgilio Olivera, alcalde de San Germán; formaron parte de un tributo que se le rindió al fenecido jugador antes del partido entre los Atléticos y los Santeros. Fue un momento emotivo en el que ni el propio Quiñones pudo contener las lágrimas luego de describir a Piculín como el mejor canastero que ha nacido en esta isla.

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Por su parte, los jugadores de San Germán llevaron un parche con el número cuatro en sus uniformes en conmemoración a Ortiz. José “Cheo” Rivera, apoderado de los Atléticos, informó a este medio que el BSN está trabajando para que todos los equipos utilicen ese parche en sus camisetas por el resto de la temporada.

Al igual que anoche en Caguas, los jugadores de los Atléticos de San Germán llevan el número 4 en sus espaldas como tributo a José “Piculín” Ortiz antes del juego contra los Santeros de Aguada. @primerahora pic.twitter.com/I9ICvtYdBh — Joseph Reboyras (@Reboyras_) May 7, 2026

La familia del exbaloncelista boricua invitó el miércoles al pueblo a celebrar su vida este viernes en el Coliseo Roberto Clemente, donde brilló con los Cangrejeros de Santurce y el Equipo Nacional. Las puertas abrirán desde las 2:00 p.m., y a las 3:00 p.m. se celebrará una misa presidida por el Monseñor Antonio “Tito” Vázquez, párroco de Stella Maris en Condado.