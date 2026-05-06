Los recuerdos y las lágrimas por la partida del exbaloncelista José “Piculín” Ortiz siguen aflorando. Esta vez, el también exjugador Christian Dalmau no pudo contener la emoción durante una entrevista al hablar del legado del emblemático centro.

“Me dio tanto… a lo largo de mi carrera me ayudó tanto. Siempre nos escuchaba”, recordó Dalmau, tras hacer una pausa para recomponerse entre lágrimas frente a las cámaras de Telenoticias.

El exarmador del Baloncesto Superior Nacional (BSN) continuó diciendo que se enteró de que “Picu”, como le llaman sus amigos, llevaba tres días recluido en el hospital, pero que nunca imaginó que no lograría recuperarse.

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“Aunque yo sabía desde hace tres días que estaba malito de salud, le decía a mi esposa: ‘ese es Picu’. Picu nos enseñó a nosotros que era invencible, que él iba pa’lante... No pensaba que esto iba a pasar”, relató también

Dalmau estuvo presente en el homenaje realizado ayer a “Piculín” en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas, durante el partido entre los Criollos de Caguas y los Vaqueros de Bayamón. Durante el encuentro, los jugadores del Valle del Turabo rindieron tributo al excentro al vestir una edición especial de uniforme con su nombre. El número 4 fue utilizado por el ala-pívot Richard Núñez en honor a “Piculín”.

“Piculín” Ortiz murió a las 12:03 a.m. del martes, 5 de mayo, por complicaciones del cáncer colorrectal que le fue diagnosticado en el 2023. Nació en Aibonito el 25 de octubre de 1963, pero se crió en Cayey. Es Hijo de don Germán Ortiz y Elba Rijos.

Le sobreviven su esposa Sylvia Ríos, así como su hija Neira.