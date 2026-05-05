Como un hermano recordó esta mañana Ferdinand Pérez a la leyenda del baloncesto boricua José “Piculín” Ortiz, quien falleció este martes a los 62 años.

Ambos fueron candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) en la contienda electoral de 2008, cuando Pérez corrió para la alcaldía de San Juan y Ortiz para el distrito senatorial de San Juan I.

Su partida tras batallar contra el cáncer colorrectal tomó por sorpresa a Pérez, según compartió en la versión radial de Jugando Pelota Dura.

“Nos ha tomado de sorpresa a todos porque la última información que yo tenía era que estaba en recuperación, que estaba bien. De hecho, la última vez que hablamos extensamente estaba Alex (Delgado). Fue el 4 de octubre que nos reunimos en la mesa redonda que estaba haciendo Alex con su podcast; estaba él y Dagmar (Rivera), y estábamos hablando del cáncer, la recuperación y los momentos difíciles. Después de la grabación estuvimos un rato hablando. (Piculín) estaba delgado, pero fuerte y positivo”, expresó.

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Pérez, quien es sobreviviente de cáncer, añadió que la noticia lo impactó profundamente.

“Cuando escuchamos la noticia en la mañana, fue muy fuerte para aquellos que los queremos y apreciamos. (Piculín) fue como un hermano que te da la vida, un tipazo”, indicó.

Ortiz, considerado una de las figuras más grandes del baloncesto puertorriqueño, murió durante la madrugada de hoy en el Hospital Ashford, en San Juan, donde estuvo recluido desde el viernes, 1 de mayo.

El llamado “Concorde”, en alusión al emblemático avión supersónico, fue diagnosticado con la enfermedad a finales de 2023.