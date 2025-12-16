El comunicador Alex Delgado Rosado, quien se distinguió por ser director de Programación de NotiUno 630 y panelista del programa televisivo ‘Jugando Pelota Dura’, falleció este martes en el Centro Comprensivo de Cáncer, confirmó NotiUno. Tenía 49 años.

Según la página cibernética del canal, la familia del periodista dijo en declaraciones escritas que este partió en paz.

Delgado Rosado padecía de cáncer, según se reveló en marzo pasado. Específicamente, sufría un sarcoma de tejido blando en etapa 4, detectado tras hallarle una masa en el intestino, la cual ha metastatizado al hígado.

Delgado Rosado recibió el diagnóstico tras acudir al Hospital Cardiovascular, en San Juan, ya que tenía un dolor en el pecho. Recibió quimioterapia y en septiembre pasado fue sometido con éxito a una operación para removerle un tumor. No obstante, sufrió una decaída en su salud, lo que llevó a su familia a solicitar oraciones del pueblo el pasado 13 de diciembre.

De inmediato, no se han dado detalles de las exequias

Según una biografía publicada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Delgado Rosado estudió en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En agosto de 1999 inició en el mundo de las comunicaciones en la estación Wapa Radio (Borinquen) Radio). Posteriormente, durante ese mismo año, se unió al recién creado equipo de noticias en Cadena Radio Puerto Rico, junto a Héctor Marcano, Luis “Penchi” Ramírez, Yolanda Vélez Arcelay, Nacha Rivera y Néstor Figueroa Lugo, entre otros.

También se desempeñó como productor de ‘Lío’, con el periodista Rubén Sánchez (Teleonce), así como escribió artículos noticiosos en el periódico regional ‘El Expreso’.

En el año 2002 es reclutado por Uno Radio Group para ser el productor general de NotiUno 630, ascendiendo eventualmente a subdirector de Programación y convirtiéndose en el 2005 en Director de Programación.

Fue jefe de Mesa de Redacción en las ediciones de fin de semana de ‘Las Noticias’ en Univision. Al llegar el 2010, fue reclutado por el exrepresentante Ferdinand Pérez para iniciar el programa ‘Jugando Pelota Dura’ en el Canal 54. Este programa ahora se transmite por TeleOnce.

En su hoja profesional también se destaca que fue vicepresidente de Noticias en Wapa TV.