El periodista y director de contenido de NotiUno, Alex Delgado, fue sometido con éxito a una operación como parte de su tratamiento contra el cáncer, informaron sus familiares.

La familia del también comentarista del programa televisivo Jugando Pelota Dura compartió la noticia con la emisora que dirige Delgado, agradeciendo el respaldo del público durante este proceso.

“La familia de nuestro director, Alex Delgado, nos informó que la intervención quirúrgica a la que fue sometido durante el día de hoy fue exitosa. Agradecemos a todos nuestros seguidores que sigan rezando y que tengan en sus buenos pensamientos a nuestro querido Alex”, escribió NotiUno en un mensaje publicado en su cuenta de X.

A finales de agosto, Delgado reveló que parte de los tumores en su estómago habían desaparecido gracias al tratamiento que inició en marzo, tras ser diagnosticado con un sarcoma de tejido blando.

Ese mismo día, Delgado informó que sería sometido a una cirugía para remover uno de los tumores que aún permanecía. Antes del procedimiento, el equipo del programa Jugando Pelota Dura elevó una oración por su salud y por todas las personas que enfrentan condiciones similares.

“Estoy muy tranquilo. Desde el día uno, yo sé que Dios está conmigo. Dios va a estar en esa sala y los riesgos se van a reducir”, expresó el periodista, visiblemente conmovido, durante la transmisión.

Delgado reveló su padecimiento de cáncer a mediados de marzo. Desde entonces ha reiterado que se mantiene positivo y confiado en que “Dios” le dará la “victoria”.