El periodista y director de contenido de NotiUno 630, Alex Delgado, compartió un alentador avance en su lucha contra el cáncer: parte de los tumores que tenía en el estómago han desaparecido gracias al tratamiento que comenzó a finales de marzo.

Durante la Gran Gala 2025 de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, Delgado anunció que se someterá próximamente a una cirugía para remover el tumor que aún queda en el área del estómago.

“Solamente queda un tumor que ha reducido a la mitad. Así que ya estoy en posición de operarme y el próximo 8 de septiembre voy a someterme a esa operación para sacar el tumo que queda ahí”, expresó.

No obstante, afirmó que en el caso del tumor que tiene el hígado, este no ha respondido a los tratamientos.

“Ahora estamos enfocados en atender el área del abdomen... Una vez pase la operación, vamos a meterle con todo a ese tratamiento para atacar el cáncer en el hígado”, mencionó también.

“Al final va a ser lo que Dios quiera, pero yo sigo teniendo una fe increíble”, terminó diciendo.

Delgado reveló su padecimiento de cáncer a mediados de marzo. Desde entonces ha compartido actualizaciones del proceso que enfrenta en los espacios en los que trabaja, entre ellos NotiUno y el programa Jugando Pelota Dura, que se transmite a través de TeleOnce. En esos espacios, Delgado ha reiterado que se mantiene positivo y confiado en que “Dios” le dará la “victoria”.