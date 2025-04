El periodista Alex Delgado, director de programación de Uno Radio Group, compartió esta mañana un mensaje de esperanza y gratitud tras haber recibido cinco días consecutivos de quimioterapia como parte de su tratamiento contra un sarcoma de tejido blando metastizado.

“Estuve toda la semana, 24 horas recibiendo quimioterapia”, contó durante su participación en el programa radial Normando en la mañana, añadiendo que experimentó “muy pocos efectos secundarios”, algo que atribuye a la preparación física, el uso de cannabis medicinal y, sobre todo, a las oraciones de quienes lo apoyan.

“Entre todas las cosas que mencioné, sobre todo las oraciones de todas las personas que me tienen en sus pensamientos, sentía a través de la ausencia de síntomas que Dios estaba ahí al lado mío dándome la mano”, afirmó.

Delgado relató que, tras ser conectado el lunes pasado, fue desconectado el sábado y descansará esta semana antes de retomar la quimioterapia de cinco días el próximo 5 de mayo. Durante el proceso, siguió al pie de la letra las recomendaciones médicas, incluyendo una alimentación adecuada y el uso de medicamentos para mitigar posibles efectos secundarios, como las náuseas y los vómitos.

“El doctor me dijo una semana antes que tenía que comer, no podía limitarme a jugos verdes y ensaladitas, tenía que llegar fuerte al tratamiento, y quizás con una dieta restrictiva el cuerpo no llega con la fortaleza que se necesita para el tratamiento”, explicó.

Además, comentó que obtener la licencia de cannabis medicinal fue una decisión acertada. “Escuché historias de personas que utilizaron el cannabis medicinal y les aliviaba, le contrarrestaba los efectos secundarios. Saqué mi licencia habiendo escuchado esas experiencias, y creo que me ha ayudado a contrarrestar los efectos”, compartió.

Delgado, conocido por su trabajo en NotiUno 630 y Jugando Pelota Dura, ha recibido una gran muestra de apoyo de parte del público, colegas y figuras del país, quienes lo mantienen presente en oraciones y mensajes de aliento.

Delgado fue diagnosticado el mes pasado con un sarcoma de tejido blando en etapa 4, detectado luego de que se le encontrara una masa en el intestino que ha hecho metástasis en el hígado. El comunicador recibió el diagnóstico tras acudir al Hospital Cardiovascular en San Juan debido a un dolor en el pecho. Los análisis revelaron lesiones en el hígado y una masa maligna en el intestino delgado.

El sarcoma de tejido blando es un tipo de cáncer poco común que comienza en los tejidos conectivos del cuerpo, como músculos, grasa, vasos sanguíneos, nervios, tendones y tejido linfático, según la Clínica Mayo y la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Se desconoce qué causa la mayoría de los sarcomas de tejidos blandos, pero han encontrado varios factores que pueden aumentar el riesgo, como algunos síndromes hereditarios, la radioterapia para tratar otros cánceres, sustancias químicas como herbicidas, la radiación y tener hinchazón en los brazos o las piernas por mucho tiempo.