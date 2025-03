El director de programación de Uno Radio Group, Alex Delgado, reveló cómo se enteró de su padecimiento de cáncer y se expresó “fortalecido” en medio de la situación de salud que enfrenta.

Según contó en un testimonio que ofreció en una Misa de Unción de los Enfermos que realizó el padre Orlando Lugo, tiene la seguridad de que Dios lo va a “sanar”.

“Estábamos hablando con la doctora, que es quien nos da la noticia. Y yo la notaba como que le costaba decirme, utilizaba muchos términos médicos. Y yo le digo: ‘doctora, ¿es cáncer?’. Y me dijo que sí… No sentí que me iba a desplomar… Eso no puede tener otra explicación que es que Dios estaba conmigo. La seguridad que yo tengo de que Dios me va a sanar es porque ya él obró en este proceso”, aseguró desde el púlpito de la iglesia.

“Yo tengo tanta fe, que, aunque no tengo un jardín, ya compré una podadora”, terminó diciendo, en referencia a una canción de Ricardo Arjona.

El también comentarista del programa Jugando Pelota Dura no reveló el tipo de cáncer que padece.

Anterior a este episodio, el también radiolocutor enfrentó esta enfermedad luego que su esposa, Julissa de la Cruz, diera a conocer que fue diagnosticada con cáncer de seno hace más de dos años.

Delgado también se ha destacado en unirse a organizaciones como la Fundación CAP, que trabajan por el bienestar de niños pacientes de cáncer para que consigan tratamiento digno y accesible desde Puerto Rico.