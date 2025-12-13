El equipo de “Jugando Pelota Dura”, de TeleOnce, lanzó un clamor este viernes por la salud de su compañero Álex Delgado que se encuentra en una situación delicada a causa de su lucha contra el cáncer.

Uno de los hijos del periodista, Julián, estuvo presente en el espacio y agradeció las muestras de cariño del pueblo y los exhortó a que sigan orando.

“Estoy muy agradecido con todas las personas, todas las iglesias que han estado orando todo este tiempo tan difícil”, expresó el joven.

Asimismo Julián lanzó un emotivo llamado que le sacaron las lágrimas a muchos.

Exhortó a amar a los padres y decirles “te amo a los ojos”. También insistió en la oración.

“Necesito oraciones, es lo más que necesitamos”, pidió

Delgado fue diagnosticado con un sarcoma de tejidos blandos, un tipo de cáncer poco común que afecta estructuras como músculos, nervios y vasos sanguíneos.

A Delgado le fue detectado un un sarcoma de tejido blando en etapa 4, luego de que le descubrieran una masa en el intestino a principios de marzo dse este año.

Recibió el diagnóstico tras acudir al Hospital Cardiovascular en San Juan debido a un dolor en el pecho. Los análisis revelaron lesiones en el hígado y una masa maligna en el intestino delgado, según contó en TeleOnce. Tras someterse a una biopsia, se confirmó el diagnóstico de un sarcoma de tejido blando, conocido en inglés como soft tissue sarcoma.

¿Qué es el sarcoma de tejido blando?

El sarcoma de tejido blando es un tipo de cáncer poco común que comienza en los tejidos conectivos del cuerpo, como músculos, grasa, vasos sanguíneos, nervios, tendones y tejido linfático, según la Clínica Mayo y la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Aunque puede originarse en cualquier parte del cuerpo, es más común en los brazos, las piernas y el abdomen.

La etapa 4 significa que el sarcoma se ha diseminado a otras partes del cuerpo, según indica la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

El sarcoma de tejido blando puede no presentar síntomas en sus etapas iniciales. A medida que el cáncer avanza, pueden surgir síntomas como una hinchazón visible, dolor en caso de que el tumor presione nervios o músculos, sangrado en el estómago o los intestinos e incluso problemas respiratorios.

¿Qué causa el sarcoma de tejido blanco?

Se desconoce qué causa la mayoría de los sarcomas de tejidos blandos, pero han encontrado varios factores que pueden aumentar el riesgo, como algunos síndromes hereditarios, la radioterapia para tratar otros cánceres, sustancias químicas como herbicidas, la radiación y tener hinchazón en los brazos o las piernas por mucho tiempo.

¿Cómo se origina?

Este tipo de sarcoma se origina cuando una célula del tejido conectivo tiene cambios en su ADN. El ADN le da a la célula instrucciones sobre lo que debe hacer. Estos cambios hacen que las células se conviertan en células cancerosas, que siguen creciendo y produciendo más células.

A diferencia de las células sanas, que mueren de forma natural, las células cancerosas siguen creciendo porque no reciben la señal para detenerse y forman tumores.

¿Cuáles son los tratamientos?

Los tratamientos para los sarcomas de tejidos blandos incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia y medicamentos de terapia dirigida. La elección del tratamiento dependerá de la ubicación, el tamaño y la extensión del tumor.

En los pacientes cuyos tumores no se pueden quitar por completo con cirugía, se suele usar radioterapia y/o quimioterapia para aliviar los síntomas.