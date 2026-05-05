La gobernadora Jenniffer González Colón destacó esta martes el legado que dejó el exbaloncelista boricua, José Piculín Ortiz, quien falleció durante la madrugada de cáncer.

“Hoy Puerto Rico amanece con la pérdida de uno de nuestros deportistas más grandes en nuestra historia, José “Piculín” Ortiz. Piculín nos llenó de alegría en la cancha donde en cada juego, cada representación de Puerto Rico, llevaba consigo el corazón de toda una isla. Sus ejecutorias locales, nacionales e internacionales llenaron de orgullo los corazones de todos al ver cuán lejos y cuán grande había logrado ser uno de los nuestros", afirmó la gobernadora, al reaccionar al deceso.

PUBLICIDAD

42 Fotos El embajador deportivo falleció esta madrugada a los 62 años tras batallar contra el cáncer colorrectal.

La funcionaria adelantó que, una vez se conozcan los detalles de las exequias, decretará un duelo nacional.

“En nombre de todo el pueblo de Puerto Rico, envío un abrazo solidario a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad deportiva que hoy siente esta pérdida como propia. El espíritu deportivo de esta leyenda vive en cada joven que sueña con brillar en el deporte, en cada historia que inspiró y en cada recuerdo que nos unió como pueblo”, manifestó en las redes sociales.

Piculín murió a los 62 años, tras librar una batalla contra el cáncer del colon.

Ortiz dejó una huella imborrable en la historia del baloncesto local e internacional. En 1987, se convirtió en el primer puertorriqueño seleccionado en el Sorteo de Novatos de la NBA, cuando fue escogido por los Utah Jazz. Jugó en la NBA durante la temporada 1988-89 antes de continuar su carrera en Europa, donde militó en clubes de renombre como el Real Madrid y el FC Barcelona, logrando títulos como la Copa del Rey y el subcampeonato de la Copa de Europa.

En Puerto Rico, Ortiz se consolidó como uno de los jugadores más exitosos en la historia del Baloncesto Superior Nacional (BSN), liga para la cual ganó ocho campeonatos, convirtiéndose en el tercer jugador con más títulos en la historia del BSN. Con los Atléticos de San Germán conquistó tres campeonatos en 1985, 1991 y 1994 y con los Cangrejeros de Santurce hizo lo propio en 1998, 1999, 2000, 2001 y 2003. También militó con los Capitanes de Arecibo.