La leyenda del baloncesto puertorriqueño, José “Piculín” Ortiz, falleció este martes tras enfrentar una larga batalla contra el cáncer colorrectal. ¿Qué es esta enfermedad y cómo se origina?

El cáncer colorrectal se desarrolla cuando las células del colon o del recto —partes del intestino grueso— comienzan a crecer de manera anormal y descontrolada.

En una entrevista previa con este diario, la doctora Yaiza Martínez Ortiz explicó que este proceso suele iniciar con la formación de pólipos.

“Las células empiezan a duplicarse de forma anómala y forman primero un pólipo. Y algunos de estos pólipos pueden seguir su desarrollo creciendo, y de pólipo, formarse al cáncer propiamente, que se llama el adenoma, que es el cáncer más común de colon”, detalló la especialista.

PUBLICIDAD

También en una entrevista anterior, el oncólogo cirujano Ángel M. Rodríguez Rivera explicó que este es el único tipo de cáncer que se considera “totalmente prevenible”.

Esto se debe a que el cáncer colorrectal suele desarrollarse a partir de pólipos, por lo que la detección temprana mediante una colonoscopía permite identificarlos y, en la mayoría de los casos, removerlos a tiempo mediante un procedimiento médico, evitando así su evolución.

“Dentro de todos los cánceres del cuerpo, el único que está probado que se puede puede prevenir, es el cáncer de colon. Eso quiere decir que el 90% de los casos de cáncer de colon, si el paciente se hace su colonoscopía y le quitan los pólipos, no queda cáncer. También quiere decir que el 90% de los pacientes que yo veo en mi práctica con cáncer de colon, que los veo en el hospital sangrando, obstruidos, con metástasis, el 90% de esos casos era prevenible”, explicó el oncólogo.

¿Cuáles son los síntomas?

En sus etapas iniciales, el cáncer de colon generalmente no presenta síntomas, lo que dificulta su detección temprana. Estos suelen aparecer cuando la enfermedad ya se encuentra en fases más avanzadas.

A medida que progresa, los pacientes pueden comenzar a experimentar distintos signos de alerta. Entre los síntomas más comunes en etapas avanzadas se encuentran:

Sangrado rectal

Niveles bajos de hemoglobina (anemia)

Dolor abdominal

Estreñimiento o diarrea

¿Cuándo hacerse una colonoscopía?

La colonoscopía es un examen anal que permite visualizar el interior del colon —el intestino grueso— y el recto. Se trata de un procedimiento ambulatorio, es decir, no requiere hospitalización.

PUBLICIDAD

Aunque las guías del sistema de salud estadounidense, bajo el cual se rige Puerto Rico, recomiendan iniciar estos exámenes tanto en hombres como en mujeres a partir de los 45 años, en poblaciones con mayor riesgo —como las personas de ascendencia africana, entre ellas la población puertorriqueña— se sugiere comenzar desde los 40 años.

Además, en casos con historial familiar de cáncer colorrectal, los expertos recomiendan iniciar las evaluaciones aproximadamente 10 años antes de la edad en que el familiar fue diagnosticado.

¿Cuál es la incidencia en Puerto Rico?

El cáncer colorrectal es la primera causa de muerte por cáncer en Puerto Rico. En la isla, los casos de cáncer colorrectal en adultos jóvenes de 20 a 49 años han mostrado un aumento anual de 2.68%, según un estudio del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La investigación, que analizó datos entre 2000 y 2021 —con 32,181 diagnósticos en total—, comparó las cifras locales con las del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Mientras la norma en ese grupo de edad es de unos 180 casos anuales, en la Isla se ha observado un incremento sostenido de aproximadamente cuatro casos adicionales por año.

Hallazgo esperanzador

Un grupo de científicos del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCC-UPR) identificó en un estudio inicial que la proteína sanguínea IGFBP2 podría detectar el cáncer colorrectal con una precisión de más de 70%, lo que abre la puerta a diagnósticos más tempranos y menos invasivos que los actuales.