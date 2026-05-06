Los Criollos de Caguas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) rindieron esta noche un tributo a la leyendo del baloncesto puertorriqueño José “Piculín” Ortiz en el Coliseo Roger Mendoza.

Previo al inicio del partido ante los Vaqueros de Bayamón, el apoderado de los Criollos, John Herrero y el director de torneo, Richard Carrillo, tuvieron palabras de admiración y agradecimiento para quien tanta gloria dio al país, desde ligas locales como internacionales.

“Hoy perdemos a un baluarte del deporte, cuya grandeza no se mide en números, sino en el amor, compromiso y lealtad que tuvo al vestir el uniforme de equipos locales e internacionales para convertir cada logro en un orgullo para su gente”, destacó Herrero.

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“Su compromiso siempre estuvo en hacer brillar a su amado Puerto Rico donde quiera que estuviera, y lo logró cabalmente. Por eso hoy, lamentamos su partida, a la vez que celebramos y agradecemos todas las alegrías que nos regaló desde este deporte”, puntualizó el apoderado criollo.

Seguido, el locutor J. Buso llamó a la fanaticada a ponerse de pie para guardar un momento de silencio en memoria de quien vivirá eternamente a través de su inmenso legado dentro y fuera de las canchas.

Los jugadores del Valle del Turabo, además, vistieron una edición especial del uniforme con el nombre “Piculín”. Esta vez, el número 4 lo llevó el ala pivot Richard Núñez.

“Piculín” Ortiz murió a las 12:03 a.m. de este martes por complicaciones del cáncer colorrectal que le fue diagnosticado en el 2023.