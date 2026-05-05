El exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y excandidato a la gobernación, David Bernier, decidió honrar la memoria del exbaloncelista José “Piculín” Ortiz con un emotivo mensaje, pero también recordando un momento divertido que compartió junto a su esposa, Alexandra Fuentes, durante su participación en el podcast GOATCast, que dirigía Ortiz.

En su publicación, realizada a través de la red social de Instagram, Bernier agradeció “por haber tenido la oportunidad de conocer” al exbaloncelista, a quien recordó como una figura que inspiraba a “soñar en grande” dentro y fuera de la cancha.

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“Nos llevó, una y otra vez, a victorias que parecían imposibles, regalándole a nuestro pueblo momentos de alegría que no tienen precio. No solo fue el líder de nuestro Equipo Nacional, fue líder de algo más profundo: de un sentido de identidad que encontró en el deporte su expresión más poderosa”, escribió Bernier.

El también exsecretario del DRD aprovechó para rememorar una entrevista que tuvo con el exatleta, en la que Piculín le preguntó pícaramente quién de los dos, él o su esposa Alexandra, estuvo interesado primero en formalizar y comprometerse en la relación.

“Ay Dios mío, Picu”, se le escucha decir a Alexandra entre risas, al confesar que ella fue quien puso la fecha de la boda.

En el video, Bernier también comparte con “Piculín”, entre risas, una anécdota sobre el momento en que consideró por primera vez lanzarse a la política y cómo una conversación con un exlegislador lo llevó a cambiar de parecer. A Piculín se le ve sonriente, compartiendo memorias con la familia Bernier Fuentes.

Ortiz falleció la madrugada de este martes, tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal.

“Picu”, como también era llamado por sus fanáticos y amigos, nació en Aibonito el 25 de octubre de 1963, pero se crió en Cayey. Le sobreviven su esposa, Sylvia Ríos, así como por su hija Neira.