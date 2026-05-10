Chris Duarte no ha podido replicar en la Liga ACB de España la magia con la que dominó el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Vaqueros de Bayamón en la pasada temporada.

Como integrante del Unicaja de Málaga, el alero dominicano promedia apenas 10.5 puntos por juego y su club está peleando por clasificar a los playoffs desde la octava posición de la tabla con marca de 16-13.

Una situación muy diferente a la que vivió en Bayamón, donde fue el líder ofensivo con una media de 19.5 unidades por partido y los Vaqueros finalizaron la serie regular en el primer puesto de la Conferencia A con récord de 24-10.

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Pero lo preocupante, que a la vez podría ser una buena noticia para los fanáticos de los campeones defensores de la llamada “liga más dura”, es que Duarte no ha estado exento de controversias fuera de la cancha, y el Unicaja abrió el viernes un expediente disciplinario.

Esto luego de que el canastero hiciera unas expresiones desde su cuenta de Instagram en las que dejó saber su descontento con la manera en que está siendo utilizado por el dirigente español Ibon Navarro tras este no convocarlo el jueves para la semifinal de la Liga de Campeones de Baloncesto por “razones deportivas”.

Unicaja perdió, 78-65, ante AEK Atenas y quedó eliminado, pero, de todos modos, el caribeño fue reconocido como uno de los miembros del segundo mejor quinteto del año de la Liga de Campeones.

“Hay un Dios arriba que sabe reconocer sus guerreros con buena intención y de buen corazón. Sinceramente, este reconocimiento de hoy no me lo esperaba por toda la mierda que he pasado este año. Un grupo de personas tratando de manchar mi nombre y mi carrera”, lee el escrito de Duarte.

“Yo estoy con Dios y él nunca me dejará solo. Este reconocimiento viene aún no pudiendo jugar mi juego al nivel que yo sé que puedo jugarlo constantemente. Imagínate cuando corte la soga que me tiene atado. Yo nací para ser historia y si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí?”, concluyó el mensaje.

Con este expediente disciplinario, el alero fue a su vez suspendido de empleo y el club le dio un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones, lo que ha hecho que los aficionados de los Vaqueros empiecen a soñar con el posible regreso del dominicano a Bayamón.

Al momento, los máximos campeones del BSN tienen como refuerzos a Jae Crowder, Xavier Cooks y Jaylin Galloway, un trío que no ha sido igual de productivo que el de 2025, pero que ha mantenido a los Vaqueros en los primeros lugares de la Conferencia A.

Aún así, ninguno supera la cantidad de puntos que Duarte anotaba por cotejo en el torneo anterior con Bayamón. Cooks acumula una media de 16.2 unidades, seguido por Crowder con 14.5 y Galloway con 11.6. Los Vaqueros presentan un balance de 11-8 y ocupan la segunda posición de su sección rumbo a la jornada sabatina del BSN.