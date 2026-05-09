Los Capitanes de Arecibo adquirieron este sábado al veterano centro Jorge Bryan Díaz en un cambio con los Criollos de Caguas por el novato Gean Peguero y un turno de segunda ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027, confirmó el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en sus redes sociales.

El cambio llega mientras Arecibo lidera la tabla global del campeonato con marca de 11-4, consolidándose como uno de los equipos más consistentes de la temporada, mientras Caguas encabeza la Conferencia A con récord de 10-5.

En términos inmediatos, el movimiento suma a Arecibo a un jugador nativo y de experiencia en la pintura que aporta tamaño y presencia defensiva en la segunda unidad del equipo, mientras los Criollos han apostado por un joven de buena proyección para el futuro, cuidado si hasta para lo inmediato en Caguas.

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Díaz, de 32 años y quien cuenta con experiencia de juego con el Equipo Nacional, promediaba esta temporada 2.7 puntos y 1.3 rebotes por partido con Caguas, en una participación limitada de poco más de siete minutos por encuentro. Su rol había sido principalmente de apoyo en situaciones específicas del juego interior.

Por su parte, Peguero, escolta de 6 pies y 5 pulgadas, registraba 1.0 punto y 0.8 rebotes por juego, con minutos reducidos dentro de la rotación de Arecibo.

Desde la gerencia de Arecibo, el movimiento fue presentado como parte de una estrategia de profundidad y versatilidad de plantilla. En un mensaje publicado en sus plataformas digitales, la organización señaló que el cambio busca “sumar presencia, tamaño y compromiso” al equipo, además de continuar fortaleciendo el grupo con la mira puesta en la fase decisiva del torneo.