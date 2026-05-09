El lanzador puertorriqueño José Berríos enfrentará una nueva evaluación médica que podría definir el rumbo inmediato de su carrera, luego de que los Blue Jays de Toronto confirmaran que visitará este martes al reconocido cirujano ortopeda Dr. Keith Meister tras presentar molestias persistentes en el codo derecho.

La información la han publicado varios medios incluyendo el portal mlb.com.

Berríos ha estado lidiando desde marzo con una fractura por estrés en el codo, lesión detectada durante una resonancia magnética realizada como parte del proceso de seguro relacionado al Clásico Mundial de Béisbol. Aunque el derecho continuó lanzando mientras atravesaba el proceso de rehabilitación, recientes estudios reflejaron inflamación y cambios menores en el área afectada.

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El dirigente de Toronto, John Schneider, explicó que el equipo decidió profundizar en la evaluación luego de notar una reducción en la velocidad de sus lanzamientos y molestias adicionales tras sus salidas más recientes en ligas menores.

Berríos tuvo dificultades en sus últimas aperturas de rehabilitación en Triple A. En una de ellas permitió siete carreras y tres cuadrangulares en apenas 3.2 entradas, mientras su recta se mantuvo apenas por encima de las 90 millas por hora, una cifra distante de las 94 mph que normalmente exhibe cuando atraviesa sus mejores momentos.

La situación representa otro golpe en un complicado periodo para el lanzador boricua, quien al cierre de la temporada 2025 fue colocado por primera vez en la lista de lesionados en las Mayores. Durante ese proceso también generó controversia al mantenerse alejado de la organización durante la Serie Mundial mientras permanecía inactivo, asunto por el que posteriormente ofreció disculpas públicas durante los entrenamientos primaverales.

Durante gran parte de su carrera, Berríos se distinguió precisamente por la durabilidad y consistencia que le ganaron el apodo de “La Makina”. Entre su etapa con Minnesota y Toronto, el derecho construyó reputación como uno de los abridores más confiables de las Grandes Ligas, acumulando regularmente más de 30 aperturas y cerca de 185 entradas por temporada.

Toronto, además, atraviesa problemas de profundidad en su cuerpo monticular debido a las lesiones de Max Scherzer, Shane Bieber y Cody Ponce, por lo que esperaba reincorporar pronto a Berríos a la rotación. Sin embargo, la visita a Meister ahora genera incertidumbre sobre cuándo podrá regresar al montículo.

Berríos posee una cláusula de salida en su contrato al finalizar la temporada, aunque todavía tiene garantizados $24 millones en cada una de las campañas de 2027 y 2028. Ante el panorama físico actual, su futuro inmediato parece cada vez más atado a Toronto mientras intenta superar el tramo más incierto de su carrera reciente.