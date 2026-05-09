Los Bravos de Cidra se quedaron con el último boleto disponible para la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A al imponerse 5-1 sobre los Próceres de Barranquitas en un juego decisivo celebrado ante casa llena en el Estadio Pablo Marrero.

Con el triunfo, Cidra aseguró el cuarto puesto de la sección Central y enfrentará a los Toritos de Cayey en la serie semifinal seccional. A su vez, Barranquitas quedó eliminado de la contienda.

Aunque los Próceres fueron los primeros en marcar, mediante cuadrangular de Alejandro Rodríguez en la cuarta entrada, los Bravos reaccionaron y asumieron el control del encuentro con un ramillete de tres carreras en la parte alta del quinto episodio.

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Un sencillo de Gadiel Báez, combinado con un error, produjo la carrera del empate. Luego, un hit de José Díaz remolcó dos anotaciones para darle la ventaja a Cidra. Más adelante, un doblete de Allan Berríos impulsó la cuarta carrera de los Bravos en el sexto capítulo. La quinta anotación llegó en la novena entrada con sencillo productor de José de la Torre.

Gadiel Báez celebra el hit que llevó a los Bravos de Cidra a igualar el marcador temprano en el partido. ( Doble A )

El zurdo José Acosta trabajó cinco entradas, permitió una carrera y ponchó a siete bateadores para apuntarse la victoria. En relevo lanzaron Pablo Rohena, con dos episodios, y José Figueroa, quien cerró el partido. La derrota fue para Christopher Vázquez, quien permitió cuatro carreras en 5.2 entradas.

La postemporada 2026 está programada para comenzar el 15 de mayo con las series semifinales de sección. Como parte de los preparativos, los apoderados de los equipos clasificados fueron citados a una reunión el 12 de mayo a las 6:00 p.m. en las oficinas de la Federación de Béisbol de Puerto Rico.