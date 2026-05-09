Filadelfia. Jalen Brunson anotó 33 puntos y sentenció el partido con canastas importantes en los minutos finales, para deleite de los estruendosos aficionados de los Knicks.

Nueva York doblegó el viernes 109-94 a los 76ers de Filadelfia para ampliar a 3-0 su ventaja en las semifinales de la Conferencia del Este.

Los Knicks podrían completar la barrida en el cuarto duelo, que se disputará el domingo en Filadelfia.

Con las banderas de los campeonatos nacionales de Villanova de 2016 y 2018 colgadas en lo alto del pabellón, los llamados “Nova Knicks” se turnaron para quitarle la pelea a los Sixers en el cuarto periodo, al convertir una ventaja de cuatro puntos en otra victoria por doble dígito

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JALEN BRUNSON DELIVERED IN GAME 3!



🏀 33 PTS

🏀 5 REB

🏀 9 AST

🏀 3 3PM



Knicks take a 3-0 series lead in the East Semis 🍿 pic.twitter.com/jPlJ6sDrm5 — NBA (@NBA) May 9, 2026

Josh Hart contabilizó 12 puntos y 11 rebotes, en tanto que Mikal Bridges añadió 23 unidades, lo que acercó a los Knicks y al entrenador de primer año Mike Brown a una victoria de su segunda aparición consecutiva en las finales de conferencia.

Los Knicks tienen el lujo de no apresurar el regreso del alero OG Anunoby, quien promedia 21.4 puntos por partido en la postemporada. Se perdió el encuentro por una distensión en de isquiotibiales derechos, que se analizará día a día.

Joel Embiid anotó 18 puntos por los Sixers en su regreso después de perderse el segundo partido por un esguince en el tobillo derecho y una molestia en la cadera derecha.

El regreso de Embiid tras una apendicectomía ayudó a la remontada de los Sixers, que perdían por 3-1 en la primera ronda para sorprender a los Celtics.

Vencer a los Knicks cuatro veces seguidas —incluidas dos en Nueva York— parece una misión mucho más difícil para Embiid, Tyrese Maxey y los Sixers.

Kelly Oubre Jr. anotó 22 puntos y Maxey añadió 17.

Los Sixers buscaron la victoria frente a los aficionados de primera fila de los Knicks y miles de neoyorquinos que sortearon las restricciones de Filadelfia para la compra de boletos y llenaron la arena con cánticos de “¡Vamos Knicks!” en los momentos finales.

Filadelfia intentó con valentía revivir en la serie. Quintin Grimes encestó sus primeros dos triples del partido al inicio del cuarto periodo para recortar la ventaja a 88-84.

Las caras conocidas en Filadelfia —Brunson, Hart y Bridges, jugaron para Villanova— tomaron el control del partido.

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Hart y Bridges aportaron canastas consecutivas que ampliaron la ventaja a 92-84. Brunson, el tirador de sangre fría hecho para estos momentos, clavó un triple desde la parte alta del arco que puso el marcador 95-86 durante una racha de 9-0 de los Knicks, para deleite de los aficionados visitantes.

Embiid suplicó abiertamente a los aficionados que no vendieran sus boletos a los neoyorquinos.

“No vendan sus boletos”, dijo Embiid antes de la serie. “Esto es más grande que ustedes. Los necesitamos”.

Habituales ocupantes de la fila de celebridades en el Madison Square Garden, Spike Lee, Timothée Chalamet, Tracy Morgan y Ben Stiller hicieron el viaje a Filadelfia —junto con miles de aficionados menos famosos de los Knicks— y el público dividido estalló en vítores, abucheos y el ocasional dedo medio en prácticamente cada canasta.

Chalamet se levantó de su asiento y aplaudió cuando Landry Shamet clavó un triple en las postrimerías del tercer cuarto que estiró la ventaja a 85-76. Shamet tenía 14 puntos en toda esta postemporada antes de anotar 15 en el tercer duelo.