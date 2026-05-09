Arlington, Texas. Los Cubs de Chicago lograron el viernes una victoria que les da 10 victorias consecutivas de nuevo. Eso es dos veces en una temporada - por primera vez en nueve décadas.

Ian Happ extendió su racha de bases a 29 juegos, Michael Busch bateó un doble de tres carreras y los Cubs lograron su segunda racha ganadora de 10 juegos este año con una victoria de 7-1 sobre los Rangers de Texas el viernes por la noche.

Es la primera vez desde 1935 que Chicago tiene dos rachas de 10 victorias en una temporada. La única vez que los Cubs tuvieron más fue en 1906 con cuatro.

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“Eso significa que estás haciendo algo que es bastante raro, y creo que nos damos cuenta de ello”, dijo el mánager Craig Counsell.

Los Brooklyn Dodgers de 1955 fueron el anterior equipo de las Grandes Ligas con dos rachas de 10 victorias en los primeros 39 partidos de una temporada, según Sportradar. Lo hicieron en sus primeros 24 partidos.

“El béisbol es un juego de una cantidad ridícula de estadísticas y cosas que buscar, así que cada vez que tienes que ir tan atrás, es obviamente una buena señal, especialmente en un positivo como ese”, dijo el segundo base de Chicago Nico Hoerner. “Vamos a seguir así”.

Estos Cubs también lo han hecho bastante rápido, con un par de rachas de 10 victorias consecutivas antes del 8 de mayo.

“Es una sentencia de locos”, dijo Hoerner.

Milwaukee tuvo dos rachas ganadoras de al menos 10 partidos la temporada pasada de camino a ganar el título de la NL Central y terminar cinco partidos por delante de Chicago.

Los Cubs tienen el mejor récord de las mayores con 27-12 y han ganado 20 de sus últimos 23 partidos, con tres derrotas consecutivas separando esas largas rachas de victorias.

“Si se rompe a las cosas pequeñas, es sólo venir y jugar un buen partido de hoy, y hemos jugado un muy buen partido de hoy, un muy bien redondeado, bien lanzada con seguridad, con un poco de presión mucho en un montón de entradas”, dijo Counsell. “Ha sido la receta para un montón de victorias”.

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Cuando los Cubs tuvieron múltiples rachas ganadoras de 10 partidos en 1935, su receptor del Salón de la Fama Gabby Hartnett fue el MVP de la NL y Charlie Grimm el mánager mientras ganaban 100 partidos. La única vez que lo han hecho desde entonces fue el año del campeonato de la Serie Mundial de 2016, cuando ganaron 103 partidos en la temporada regular.

“Dos rachas de victorias de dos dígitos en una temporada me parecen una locura”, dijo Ben Brown, que lanzó cuatro entradas sin bateo en su primer partido como titular esta temporada tras 12 apariciones como suplente.

“Enhorabuena a todos los chicos del club, a todos los entrenadores, a todos los preparadores físicos y al personal deportivo”, añadió. “Se me pone la piel de gallina al pensar en el talento de este equipo. Es especial formar parte de él, es especial presentarlo, es especial verlo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.