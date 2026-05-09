Dallas. Los Mavericks de Dallas contrataron el viernes a Mike Schmitz como gerente general, nombrando al asistente GM de los Trail Blazers de Portland para su nuevo rol tres días después de presentar a Masai Ujiri como presidente del equipo y gobernador alterno.

El anuncio otorga a Schmitz el título que ostentó Nico Harrison hasta que fue despedido en noviembre, nueve meses después de traspasar a Luka Doncic a Los Ángeles Lakers en un movimiento que le salió mal a la franquicia.

Los Mavericks dijeron que Schmitz supervisaría la gestión diaria y la alineación estratégica en el departamento de operaciones de baloncesto del club.

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El movimiento se produce cuando Dallas aún no ha aclarado el futuro papel de Michael Finley y Matt Riccardi. Ambos fueron nombrados GM interinos cuando Harrison fue despedido y organizaron el traspaso de Anthony Davis, la pieza clave adquirida por Dallas en el acuerdo con Doncic, a Washington.

Schmitz y Ujiri, criados en Nigeria, tienen fuertes lazos con África. Schmitz ha pasado tiempo trabajando en el desarrollo del baloncesto juvenil en el país natal de Ujiri y ha sido entrenador asistente de la selección nacional de Uganda.

Schmitz se unió a los Trail Blazers en 2022 tras pasar cinco años como analista del draft en ESPN.

“Tengo un enorme respeto por Masai, este grupo de propietarios y la visión que tienen para el futuro de la franquicia”, dijo Schmitz. “Estoy emocionado de llegar a trabajar junto a las personas con talento que ya están en su lugar y ayudar a construir una organización de calibre de campeonato”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.