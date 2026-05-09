Minneapolis. Victor Wembanyama juega con una agilidad y una gracia bajo su enorme envergadura que puede hacer que su dominio de los Spurs de San Antonio en ambos extremos de la pista parezca casi sin esfuerzo.

Los cortes y magulladuras recientes en esos largos brazos después de luchar por la posición en la pintura y disputar los rebotes toda la noche con los Minnesota Timberwolves dejaron claro que Wembanyama tuvo que trabajar mucho para conseguir 39 puntos, 15 rebotes y cinco tapones en la victoria por 115-108 en el tercer partido el viernes, que dio a los Spurs una ventaja de 2-1 en su serie de segunda ronda de los playoffs de la NBA.

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“Va a pasar”, dijo Wembanyama. “Al fin y al cabo, son Lobos”.

WEMBY WENT OFF IN GAME 3!



👽 39 PTS (13-18 FGM)

👽 15 REB

👽 5 BLK

👽 3 3PM



SPURS TAKE A 2-1 SERIES LEAD IN THE WEST SEMIS 🍿 pic.twitter.com/HbAGXUTkBo — NBA (@NBA) May 9, 2026

Los Spurs se mantuvieron invictos a domicilio en esta postemporada con su primera victoria en un partido realmente igualado, tras cuatro victorias en la primera ronda sobre los Portland Trail Blazers con márgenes de entre 12 y 21 puntos.

“Siguen creciendo”, dijo el entrenador Mitch Johnson.

Empezando por Wembanyama. El fenómeno francés de 22 años, en su primera postemporada en la NBA, sólo ha jugado siete partidos de playoffs, pero no ha perdido el tiempo y ha dejado un gran legado.

¿Los únicos jugadores en la historia de la NBA que han alcanzado el umbral de 35 puntos, 15 rebotes y cinco tapones en un partido de playoffs? Los miembros del Salón de la Fama Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon y Shaquille O’Neal. Y sólo Wembanyama lo ha logrado ahora con un porcentaje de acierto en tiros de campo superior al 70%. Hizo 13 de 18 y 10 de 12 desde la línea de tiros.

“Es bueno estar al lado de los grandes”, dijo Wembanyama, que dio crédito a Olajuwon por enseñarle un fadeaway con efecto que hundió por encima de su mentor Rudy Gobert durante un último cuarto de 16 puntos.

Lo hizo a pesar de recibir su quinta falta a falta de 6:18, sentándose sólo durante un minuto en la recta final mientras ayudaba a los Spurs a alejarse cada vez que los Wolves estaban a una posesión.

“Sólo mantener la calma, recuperar los sentidos”, dijo Wembanyama. “Nuestros entrenadores nos dicen lo que tenemos que hacer. Nos dan la receta, así que mientras nos mantengamos firmes y confiemos en nuestro proceso nos irá bien”.

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Wembanyama estableció un récord en la postemporada de la NBA con 12 tiros bloqueados en el partido inaugural de la serie, pero lamentó su falta de impacto en ataque tras la derrota por 104-102 ante los Wolves el lunes. En el segundo partido, Wembanyama hizo valer de inmediato su dominio en ambos lados de la pista, lo que llevó a los Spurs a una victoria por 133-95 el miércoles.

Con un par de mates sin esfuerzo, el primero de ellos en reverso, Wembanyama anotó los siete primeros puntos de los Spurs, que se pusieron 18-3 por delante. Pero fue incluso más fuerte en defensa, acechando en la pintura y provocando con frecuencia que los Wolves modificaran sus lanzamientos y flotadores para evitar ser anulados.

“Es un defensor de talla mundial. Siempre estás pendiente de él”, dijo el escolta de los Wolves Ayo Dosunmu. “Sí, es un regalo en ese extremo de la cancha”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.