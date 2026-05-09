Los Capitanes de Arecibo extendieron el viernes su buen momento al sumar su tercera victoria consecutiva, mientras los Piratas de Quebradillas defendieron su cancha para continuar su recuperación en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En otro partido, una canasta de André Curbelo sobre la chicarra final le dio a los Atléticos de San Germán una dramática victoria 81-80 sobre los Indios de Mayagüez

En el coliseo Manuel “Petaca” Iguina, Capitanes de Arecibo derrotaron 92-81 a los Santeros de Aguada apoyados en una sobresaliente actuación ofensiva del australiano Jack McVeigh, quien terminó con 30 puntos, ocho rebotes y cuatro asistencias.

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El triunfo permitió a Arecibo mejorar su marca a 11-4, ascender a la cima del Grupo B y mantenerse como el único equipo invicto como local en el torneo.

Timoty Soares aportó 15 puntos y 10 rebotes por los Capitanes, mientras Justin Reyes agregó 16 unidades.

Jacob Wiley lideró a Aguada con 23 tantos y nueve rebotes.

Mientras, en el coliseo Raymond Dalmau, los Piratas superaron por 85-77 a los Leones de Ponce para mejorar su récord a 4-13.

Los Leones dominaron la primera mitad 37-34, pero Quebradillas cambió el rumbo del encuentro en el tercer parcial con una corrida 12-0 culminada por un triple de Carlos Emory que colocó el marcador 48-42.

Emory volvió a castigar desde larga distancia en el cuarto periodo para ampliar la ventaja a doble cifra y alejar definitivamente a los ponceños.

Thomas Robinson lideró a los Piratas con 22 puntos y 14 rebotes. Emory añadió 18 unidades, mientras Jameer Nelson, Víctor Liz y Emmanuel Mudiay sumaron 14, 13 y 13 puntos, respectivamente.

Por Ponce, Jordan Murphy registró un doble-doble de 14 puntos y 14 rebotes, mientras Brady Manek terminó con 18 tantos y nueve capturas.

André Curbelo, aquí intentando anotar con una flotadora, encestó los últimos dos canastos de San Germán provocando intercambios de delantera que le dieron la victoria al final. ( BSN )

En el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, Curbelo asumió el protagonismo en los segundos finales para sellar el cuarto triunfo de San Germán sobre Mayagüez en igual número de enfrentamientos particulares esta temporada.

Los Indios parecían encaminados a defender su cancha luego de dominar el primer parcial 19-14 y entrar al último cuarto con ventaja de 61-52. Sin embargo, los Atléticos reaccionaron en el cierre.

Con 57 segundos por jugar, Mayagüez mantenía ventaja mínima de 78-77, pero Curbelo respondió con un canasto de media distancia para devolverle el control a San Germán. Poco después, Neftalí Álvarez encestó dos tiros libres que colocaron arriba a los Indios 80-79 con 18.5 segundos restantes.

En la posesión final, Curbelo volvió a atacar y anotó un tiro brincado al sonar la chicharra para dejar sobre el tabloncillo a Mayagüez y asegurar la victoria de los Atléticos, que mejoraron su marca a 12-6. Los Indios cayeron a 8-9.