El Baloncesto Superior Nacional (BSN) anunció este martes los jugadores que integrarán los cuadros regulares de los equipos representantes de la Conferencia A y B en el Juego de Estrellas a celebrarse el sábado en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, de San Germán.

Los locales tendrán una amplia presencia en el quinteto inicial de la Conferencia B. Además de ser dirigido por Eddie Casiano, tres de los cinco miembros del cuadro regular de este conjunto pertenecen a los Atléticos de San Germán: André Curbelo, Nick Perkins y Montrezl Harrell. Los otros dos que completan la escuadra son Ramses Meléndez, de los Capitanes de Arecibo, y Rigoberto Mendoza, de los Santeros de Aguada.

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De cara a la jornada del martes, Curbelo promedia 15.5 puntos, 5.9 rebotes y 6.7 asistencias, mientras que Perkins es el mejor anotador de los Atléticos con una media de 17.1 unidades y 5.7 capturas. Harrell, por su parte, coquetea con el doble-doble por noche al registrar 15.8 tantos y 9.8 rebotes.

Meléndez, por su parte, promedia 20.6 puntos y 6.3 capturas por encuentro, además de encestar el 51.3 por ciento de sus tiros de tres. Mendoza tiene una media de 16.4 unidades, 6.6 rebotes y cinco asistencias por desafío.

Mientras tanto, el cuadro regular de la Conferencia A es dominado por tres canasteros de los Criollos de Caguas: Travis Trice, Louis King y Christian “Cuco” López. Lo completan Ysmael Romero, de los Mets de Guaynabo, e Isaiah Piñeiro, de los Cangrejeros de Santurce. Como si fuera poco, también serán dirigidos por Wilhelmus Caanen.

Trice es el líder ofensivo de los Criollos con un promedio de 20 tantos y 10 asistencias por juego. Louis King, de igual manera, ha sido productivo para Caguas con una media de 15.6 puntos y seis capturas por partido, mientras que López anota 14.1 unidades y el 45.3 por ciento de sus disparos detrás del arco.

Romero ha dominado la pintura en Gurabo al promediar 17.9 tantos y 9.5 rebotes por encuentro. Piñeiro, por otro lado, registra 11.7 puntos y 4.4 capturas por desafío.