Los Atléticos de San Germán defendieron en la noche del lunes su cancha con una contundente victoria 108-87 sobre los Osos de Manatí en el único partido de la jornada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

San Germán mejoró su marca a 13-6 y extendió a tres su racha de triunfos consecutivos, mientras Manatí cayó a 7-11.

Los Atléticos impusieron el ritmo desde el inicio al dominar el primer parcial 30-13 y ampliaron la ventaja antes del descanso con una ofensiva efectiva que los llevó al intermedio al frente 59-30.

Aunque los Osos reaccionaron en la segunda mitad y se adjudicaron los últimos dos parciales, no pudieron remontar la amplia diferencia construida por San Germán en los primeros 20 minutos.

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Los Atléticos también dominaron los rebotes 45-35 y encestaron 13 triples en el encuentro.

Antonio Gordon lideró la ofensiva de San Germán con 28 puntos y seis rebotes. Nick Perkins añadió 14 tantos, mientras Montrezl Harrell y Alex Hamilton aportaron 13 unidades cada uno.

Por Manatí, Kristian Doolittle terminó con 22 puntos y seis rebotes. Kendric Davis agregó 15 tantos y Tyquan Rolón sumó 18.

La acción del BSN continuará hoy martes con dos encuentros en calendario. Los Criollos de Caguas visitarán a los Vaqueros de Bayamón y los Gigantes de Carolina enfrentarán a los Cangrejeros de Santurce.