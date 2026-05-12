El expelotero puertorriqueño Carlos Beltrán ha anunciado hoy martes el lanzamiento de “Un logro de todos”, una iniciativa digital creada para orientar e invitar a los fanáticos —en especial al pueblo puertorriqueño— a acompañarlo durante su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol del Béisbol en Cooperstown este verano.

La ceremonia oficial se celebrará el domingo 27 de julio de 2025 en el Clark Sports Center, en un evento abierto al público y libre de costo.

Como parte de la iniciativa, Beltrán presentó el portal carlosbeltranhof.com, donde los seguidores podrán encontrar información para planificar el viaje a Cooperstown, incluyendo opciones de vuelos desde Puerto Rico, alternativas de hospedaje, transportación, detalles logísticos de la ceremonia, recomendaciones de vestimenta y artículos conmemorativos disponibles en la tienda virtual.

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“Este logro no es solo mío, es de todo un pueblo que me ha apoyado desde el primer día. ‘Un logro de todos’ nace del deseo de compartir este momento con mi gente y orientarlos lo más posible para que puedan estar presentes en Cooperstown. Sueño con ver que ese día me acompañen miles de banderas de Puerto Rico”, expresó Beltrán en declaraciones escritas.

La exaltación tendrá un significado especial para el exjardinero, quien se convertirá en el latino número 20 en ingresar al Salón de la Fama, consolidando su legado como uno de los máximos exponentes del béisbol puertorriqueño en las Grandes Ligas.

Beltrán recibió en enero de 2025 la notificación oficial de su elección al Salón de la Fama tras obtener más del 84% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Durante su carrera de 20 temporadas en las Mayores, acumuló más de 400 cuadrangulares y 300 bases robadas, además de destacarse por su defensa en el jardín central.

El puertorriqueño brilló con organizaciones como los Royals de Kansas City Royals, Astros de Houston, Mets de Nueva York, Giants de San Francisco, Cardinals de San Luis, Yankees de Nueva York y los Rangers de Texas.

Con la plataforma “Un logro de todos”, Beltrán busca facilitar la experiencia de quienes deseen asistir a la ceremonia en Cooperstown, ofreciendo herramientas y recursos para organizar el viaje y fomentar la participación de fanáticos puertorriqueños y latinos en el histórico evento.