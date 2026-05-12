La Selección Sub-19 masculina de Voleibol comenzará este martes su participación en el Campeonato Continental Norceca en busca de uno de los cuatro boletos al Campeonato Mundial de dicha categoría.

El clasificatorio, que se extenderá hasta el domingo, reúne a ocho países en la Universidad Simon Fraser, en Burnaby, Canadá.

El primer compromiso de los boricuas será ante República Dominicana, en un partido programado para las 8:00 p.m. (hora de Puerto Rico). Luego, el miércoles enfrentarán a Panamá a las 6:00 p.m., y el jueves cerrarán la fase de grupos frente a Estados Unidos a las 8:00 p.m.

“Traemos un grupo joven, medallista de oro del pasado evento Sub-17 en Nicaragua, y queremos que compitan aquí en una categoría mayor como preparación para nuestra próxima competencia, el Campeonato Mundial en Catar”, expresó el dirigente en declaraciones escritas, Herman Ommy Torres Calvo.

El evento mundialista se celebrará en la ciudad de Doha, Catar, del 19 al 29 de agosto de 2026.