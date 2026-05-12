Laurel, Maryland. Con la Triple Corona fuera de la mesa, hay otro poco de historia que podría hacerse en las carreras de caballos esta semana:

¿Es el Preakness más abierto de la historia?

Las cuotas de la línea matinal sugieren que podría serlo después de que Iron Honor se instalara como favorito 9-2 tras el sorteo del lunes.

Con el ganador del Kentucky Derby, Golden Tempo, fuera de la carrera y un grupo considerable de 14 caballos, no hay una opción clara a batir. Cualquiera de los participantes podría ser el favorito cuando la carrera comience el sábado en Laurel Park.

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Taj Mahal (5-1), Chip Honcho (5-1), Incredibolt (5-1) y Ocelli (6-1) son los otros favoritos en la línea de la mañana. Napoleon Solo (8-1) fue el siguiente, y el entrenador Chad Summers vio pocas razones para que su caballo no se impusiera.

“Es la oportunidad adecuada con el campo adecuado, y ya hemos batido al favorito de la línea matinal”, dijo Summers.

Esto se debe a que Napoleon Solo fue quinto en el Wood Memorial e Iron Honor séptimo. Iron Honor ganó los Gotham Stakes en febrero.

Chad Brown, que ha ganado dos veces el Preakness, entrena a Iron Honor. Atribuyó el séptimo puesto del caballo en el Wood Memorial el 4 de abril a que le molestaron en la primera curva y a que nunca se relajó del todo durante la carrera. Entonces se tomó la decisión de quitarle las anteojeras.

“Le hemos dado un cambio para que supere esa experiencia, y parece que ahora mismo está en un buen momento entrenando tal y como queremos”, dijo Brown la semana pasada. “Ha estado entrenando muy consistente, muy relajado”.

Ningún favorito del Preakness -cuando comenzó la carrera- ha tenido cuotas de 9-2 o más desde al menos 1940. A menudo, es el ganador del Derby el que sale a un precio más bajo, pero ahora Golden Tempo es el tercero en los últimos cinco años que se salta esta carrera.

Tal vez eso explique por qué este podría ser el mayor número de participantes en el Preakness en 15 años. La última vez que 14 caballos llegaron a la puerta de salida fue en 2011.

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La hora de salida es el sábado a las 7:01 p.m. en Laurel, que acoge la carrera central de la Triple Corona este año mientras se reconstruye Pimlico en Baltimore.

Tres caballos del Derby participan en la carrera: Ocelli, Incredibolt y Robusta (30-1). Great White (15-1) también regresa tras ser eliminado del Derby cuando tiró a su jockey justo antes de que comenzara la carrera.

Ocelli fue tercero en el Derby con una cuota de 70-1. Incredibolt fue sexto y Robusta, decimocuarto.

José Ortiz, el jockey de la victoria de Golden Tempo en el Derby, monta esta vez a Chip Honcho.

Taj Mahal está entrenado por Brittany Russell, que ha ganado varios títulos de entrenamiento en Maryland. Taj Mahal tiene tres victorias en tres salidas, todas en Laurel. Estará en el interior después de dibujar el puesto Nº 1 el lunes.

“Es lo que hay. Tendremos que ver cómo va”, dijo Russell. “Es un buen caballo, tiene velocidad. Así que eso nos ayudará”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.