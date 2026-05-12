Houston. René Cárdenas, el primer locutor en español de los Dodgers de Los Ángeles, los Astros de Houston y los Rangers de Texas durante una carrera de 60 años, ha fallecido. Tenía 96 años.

Los Astros informaron que Cárdenas murió el domingo en su casa de Houston.

Cárdenas se unió a los Dodgers cuando se trasladaron de Brooklyn a Los Ángeles en 1958. Participó en la primera transmisión en español de las Series Mundiales de 1959 y del Partido de las Estrellas dos años después.

“Lamentamos el fallecimiento de René Cárdenas, quien en 1958 con los Dodgers se convirtió en el primer locutor en español a tiempo completo en la historia de la MLB y finalmente pasaría 21 años detrás del micrófono para Los Ángeles”, dijeron los Dodgers el domingo en una publicación en las redes sociales.

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El equipo de expansión Houston Colt .45s contrató a Cárdenas en 1961 para su temporada inaugural de 1962. Pasó 14 temporadas en una franquicia que pasó a llamarse Astros en 1965, cuando se trasladaron al Astrodome.

“Con el fallecimiento ayer de René Cárdenas, perdimos a una verdadera leyenda y pionero en la radiodifusión”, escribieron los Astros el lunes en un comunicado en las redes sociales. “Como el primer locutor en español de la franquicia, René tuvo un tremendo impacto en el éxito de los Colt .45s/Astros en la gran comunidad hispana de Houston y más allá. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de René”.

Cárdenas regresó a su Nicaragua natal en 1975 antes de volver a la MLB en 1981, cuando fue el primer locutor en español de los Rangers, según el ejecutivo de relaciones públicas retirado de los Rangers John Blake.

Su segunda etapa con los Dodgers duró casi dos décadas, a partir de 1982. También regresó a los Astros, convirtiéndose en el primero en comentar partidos en español por televisión para Houston en 2008.

Tras retirarse, Cárdenas escribió para el sitio web en español de los Astros y para La Prensa, un periódico nicaragüense.

Cárdenas también transmitió acontecimientos deportivos de gran repercusión, como el combate de boxeo entre Muhammad Ali y Jimmy Ellis en el Astrodome en 1971.

Ingresó en el Salón de la Fama del Béisbol de Nicaragua en 2000. Fue incluido en el Ala de Locutores del Salón de la Fama del Museo de Béisbol de la Herencia Hispana en 2002. Fue incluido en el Muro de Honor de los Medios de Comunicación de los Astros en 2013.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.