Ysmael Romero anotó un tapeo justo cuando expiró el tiempo reglamentario para darle a los Mets de Guaynabo un dramático triunfo sobre los Osos de Manatí por 88-87 en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández.

Los Mets, que llegaron a estar abajo por 17 puntos, ahora juegan para .500 tras mejorar su récord a 8-8 con este resultado. Los Osos, en cambio, empeoraron su marca a 7-12 luego de sufrir su segunda derrota consecutiva.

Así las cosas, Guaynabo se mantiene en la cuarta posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y Manatí en la quinta, con un partido y medio de ventaja sobre los Cangrejeros de Santurce.

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Romero, además del canasto del triunfo, finalizó el encuentro con 22 puntos y siete rebotes. Le siguió Jaysean Paige con 21 unidades, incluyendo cinco triples en nueve intentos, cinco capturas y nueve asistencias.

En causa perdida, Kristian Doolittle firmó un doble-doble de 21 tantos y 14 rebotes, al igual que Kendric Davis, quien terminó con 20 puntos y 10 asistencias.

En el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Santeros de Aguada también vinieron de atrás para derrotar, 99-97, a los Leones de Ponce. Rigoberto Mendoza selló la victoria para Aguada al encestar dos de tres tiros libres que tomó tras recibir una falta personal detrás del arco por parte de Brady Manek.

Con este resultado, los Santeros elevaron su balance a 10-8. Los Leones, por su parte, ahora juegan para 7-12 después de sufrir su tercer revés corrido.

Mendoza lideró a Aguada al triunfo con 28 unidades, seis rebotes y cuatro asistencias. Jacob Wiley por poco consigue un doble-doble al concluir con 23 tantos y nueve rebotes.

Por Ponce, Jalen Crutcher y Jordan Murphy anotaron 21 puntos cada uno, mientras que Manek sumó 20.

La acción del BSN continuará este jueves con la última jornada antes de la pausa por el fin de semana del Juego de Estrellas. Santurce visitará a Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, Quebradillas recibirá a Caguas en el Coliseo Raymond Dalmau, Arecibo enfrentará a Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes y Bayamón chocará con San Germán en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.