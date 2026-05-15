Omar González asumirá la dirección técnica de las Atenienses de Manatí a partir de la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), anunció este viernes la franquicia a través de un comunicado de prensa.

Las Atenienses hicieron oficial la contratación a seis meses de quedarse a una victoria de proclamarse campeonas tras desperdiciar una ventaja de 3-1 en la serie final ante las Explosivas de Moca bajo el mando de la técnica Michelle González.

González, por su parte, dirigió por última vez baloncesto profesional en la pasada campaña del BSN, pero fue despedido sorpresivamente por los Santeros de Aguada luego de perder los primeros cuatro juegos del torneo.

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“Unirme a las Atenienses representa una gran oportunidad. Es una organización con visión, talento y cultura. Estoy agradecido por la confianza y listo para trabajar para llevar este equipo al máximo nivel”, dijo González mediante declaraciones escritas.

Melannie Ocasio, coapoderada y gerente general de Manatí, también se mostró entusiasmada por el reclutamiento del veterano entrenador y señaló que su “experiencia, liderazgo y mentalidad competitiva” encajan con lo que están construyendo en la “Atenas de Puerto Rico”.

González fue parte instrumental de la transformación que vive la Selección Nacional de baloncesto femenino, al elevarla del puesto 44 al 21 en el ranking mundial de la FIBA tras ganar medallas en torneos internacionales y victorias sin precedentes frente a Estados Unidos y Brasil.

También dirigió a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde el quinteto patrio se alzó con la medalla de oro. En 2023, fue nombrado Dirigente del Año del BSN después de convertir nuevamente a los Mets de Guaynabo en un equipo ganador, que terminó la temporada regular con marca de 21-15 y se quedó a un triunfo de avanzar a la final del torneo.