El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) anunció el sábado sanciones disciplinarias a la dirigente Michelle González y la veterana armadora Pamela Rosado, ambas de las Atenienses de Manatí por múltiples violaciones al reglamento del torneo que ocurrieron tras el sexto juego de la final contra las Explosivas de Moca en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”.

A González se le impusieron dos sanciones: una multa de $200 por intervenir en un altercado iniciado por Rosado en el área oficial de la liga y emitir expresiones públicas hostiles, como “la liga no quiere que yo gane”, que generaron animosidad de los fanáticos hacia el personal del BSNF; y otra de $500 junto con un año de probatoria disciplinaria por ofrecer declaraciones que cuestionan la imparcialidad de la liga.

El BSNF le advirtió a la técnica de Manatí que futuras faltas podrían resultar en suspensiones indefinidas de toda actividad en el BSNF, igual que a González.

Rosado, por su parte, también fue sancionada por ofrecer declaraciones a Primera Hora en las que acusó a los árbitros de permitir un nivel de contacto excesivo durante los partidos, además de realizar reclamos “repetitivos y hostiles” al coordinador de arbitraje, Carlos Villanueva, sobre la labor arbitral.

“Fue demasiado físico. Creo que los árbitros están permitiendo demasiado. No hay necesidad de que esto esté pasando. Esto ha pasado en toda la serie. Yo creo que jugar baloncesto es lo más bonito, no a puño. Permiten demasiado contacto, cuando realmente lo que queremos es jugar baloncesto”, dijo la capitana de la Selección Nacional a este medio después del sexto juego.

Como consecuencia, se le impuso una multa de $500 por el primer incidente mencionado y otra de $200 por el segundo. Del mismo modo, la liga le notificó que futuras faltas podrían resultar en suspensiones indefinidas o una suspensión de toda actividad del BSNF, al igual que a González. “Ambas sanciones son efectivas de inmediato y deberán ser cumplidas previo al próximo partido oficial”, lee un comunicado que envió el BSNF.

“Estamos ante la mejor temporada en la historia del BSNF gracias al trabajo y la disciplina de todos los que componen nuestra liga, y no vamos a permitir que actos como estos opaquen ese esfuerzo colectivo. El BSNF rechaza enérgicamente toda conducta antideportiva y cualquier declaración pública que menoscabe la integridad de nuestros árbitros o de la administración de la liga. Este tipo de comportamiento no solo viola nuestros reglamentos, sino que también crea un ambiente hostil que puede incitar reacciones agresivas del público”, expresó Luis Gabriel “Gaby” Miranda, presidente del BSNF.

“Tanto Pamela como Michelle son figuras experimentadas que conocen perfectamente las reglas bajo las cuales operamos. Además, por primera vez contamos con un cuerpo arbitral de categoría olímpica y mundialista, con oficiales de NCAA, FIBA y BSN, cuyo profesionalismo ha elevado significativamente la calidad de nuestro torneo”, continuó.