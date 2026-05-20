Los Indios de Mayagüez regalaron taquillas y cervezas en su primer juego en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez desde que el empresario estadounidense Dion New fue aprobado como nuevo apoderado, pero no lograron frenar su mala racha tras perder, 106-92, ante los Osos de Manatí.

Con este resultado, Mayagüez sufrió su cuarta derrota consecutiva y empeoró su marca a 8-12. Sin embargo, la tribu se mantuvo en la cuarta posición de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Manatí, en cambio, escaló al quinto puesto de la Conferencia A tras mejorar su récord a 8-12.

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Tyquan Rolón y Kristian Doolittle lideraron la ofensiva de los Osos con 26 puntos cada uno. En el caso de Doolittle, finalizó el partido con un doble-doble al también atrapar 11 rebotes. Jameer Nelson Jr., el nuevo refuerzo del quinteto manatieño, anotó 21 unidades.

En causa perdida, Thomas Robinson firmó un doble-doble de 17 tantos y 10 capturas, mientras que Nathan Sobey agregó 17.

En el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, los Mets de Guaynabo vencieron, 98-86, a los Santeros de Aguada. Guaynabo elevó su balance a 10-9 con este triunfo. Aguada, por su parte, cayó por quinta vez en sus últimos ocho encuentros y ahora juegan para 10-9.

Brandon Knight coqueteó con un triple-doble al registrar 32 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias. Jaysean Paige añadió 22 unidades e Ysmael Romero 21.

La acción del BSN continuará este miércoles, cuando los Atléticos de San Germán visiten a los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.