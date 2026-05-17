Al llegar a la mitad de la temporada, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) atraviesa un momento muy distinto al del año pasado, sin un claro favorito a ganar el campeonato.

Los campeones defensores Vaqueros de Bayamón se han mantenido en la pelea por el liderato de la Conferencia A, pero no han lucido como aquel invencible equipo que lo ganó todo en el torneo anterior.

Los Criollos de Caguas han demostrado que son serios contendientes, mientras que los Capitanes de Arecibo y los Atléticos de San Germán se han despegado en la lucha por la Conferencia B.

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Otros, como los Cangrejeros de Santurce, necesitarán hacer varios ajustes en esta pausa que tomó la temporada por el Juego de Estrellas si quieren mantener vivas sus aspiraciones al campeonato de la llamada “liga más dura”.

“Ha sido un torneo más competitivo de lo que cualquier fanático o conocedor del BSN pudo haber pensado cuando empezó la temporada. Ha sido sorprendente lo que ha hecho Bayamón porque los tres refuerzos que trajeron el año pasado fueron de un nivel jamás visto en la liga, pero han sabido capear el temporal”, opinó el analista Eugene Guzmán en una entrevista con Primera Hora .

De igual forma, el dirigente Tony Ruiz resaltó el trabajo de Christian Dalmau, bajo cuya dirección los Vaqueros ocupan la segunda posición de la Conferencia A pese a iniciar la campaña sin ninguno de sus tres importados.

Bayamón no tiene un trío de refuerzos del calibre como el que tuvo el año pasado con Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte, por lo que Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks no han podido elevar al equipo a ese nivel que alcanzó en 2025.

“Bayamón, a pesar que tiene un buen récord, no lo vemos galopando como el año pasado. Estos refuerzos no han tenido el mismo impacto de la vez pasada, ya que esa vara de Duarte, Gallinari y McGee es demasiada alta. Están cogiendo ritmo, pero no se ha visto un equipo sólido porque fueron a San Germán y los sacaron de la cancha. Por eso este año cada equipo se gana a cualquiera”, aseguró Ruiz.

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Jae Crowder, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón. ( Ramon "Tonito" Zayas )

No obstante, existe la posibilidad de que los Vaqueros cambien algunos de sus importados en la segunda parte de la temporada con la situación que atraviesa Duarte en España con el Unicaja de Málaga y McGee a punto de terminar su compromiso en China con los Ducks de Beijing. Si esto ocurrir, Bayamón quizá igualaría el dominio que exhibieron en la pasada campaña, pero la realidad es que este es un torneo diferente al anterior.

Los Criollos, además de liderar la Conferencia A con récord de 11-7, son el equipo con más puntos (98.2), rebotes (38.3) y asistencias (22.8) por partido. Caguas volvió a ser reforzado por Travis Trice y Louis King, dos piezas claves en el campeonato conquistado en 2024, pero la ficha que tal vez los tiene en esta posición es Moses Brown.

El centro, de 26 años y 7’2” pies de estatura, aceptó el reto de llenar el vacío que dejó Akil Mitchell por su compromiso en Japón y ha superado todas las expectativas al promediar un doble-doble de 19.1 puntos y 11.8 rebotes por partido.

También hay que mencionar a los Gigantes de Carolina-Canóvanas, que quizá han pasado por desapercibidos con todo lo que ha transcurrido en la liga durante las últimas jornadas, pero marchan terceros en la Conferencia A con balance de 10-8.

Esto a pesar de que Tremont Waters y George Conditt IV aún no han mostrado su mejor versión en esta primera mitad de la temporada por las lesiones que han sufrido.

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“La ventaja que tiene Carolina es que tiene espacio para mejorar porque Conditt y Tremont todavía no están al 100 por ciento. Lo que pasa con Carolina es que tiene unos importados de primera clase. Tú les pones a Tremont y a Conditt en óptimas condiciones y ahí sí te digo yo que va a ser sucio difícil”, señaló Ruiz.

Bajo presión los Mets

Los Mets de Guaynabo, en cambio, permanecen en la cuarta posición de la Conferencia A con marca de 9-9. Les siguen los Cangrejeros y los Osos de Manatí, ambos con récords idénticos de 7-12 que los mantienen a 4.5 juegos de Guaynabo.

En el caso de Santurce, arrancarán la segunda mitad de la campaña con nuevo dirigente en la figura de David Rosario tras la salida de Nelson Colón.

Los Cangrejeros iniciarán el sábado, 23 de mayo, una gira de cuatro juegos en la carretera. Visitarán a Aguada, Manatí, San Germán y Quebradillas antes de volver al Clemente el 6 de junio para enfrentar a los Osos.

Ruiz entiende que Guaynabo necesitará mayor aportación de su segunda unidad para evitar cederle el cuarto puesto a Santurce.

“Guaynabo está jugando para .500, pero es un equipo sólido por sus primeros cinco jugadores. Guaynabo necesita mucha ayuda y consistencia en la segunda unidad porque lamentablemente esto le puede pasar factura en un torneo tan competitivo”, comentó el entrenador, que piensa que los Mets solo deben ganar la mitad de sus partidos restantes para quedarse con la última plaza clasificatoria de la apodada “Sección Metro”.

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Ysmael Romero, de los Mets de Guaynabo, intentando anotar. ( BSN )

Intensa la lucha entre Arecibo y San Germán

Ambos analistas coinciden en que el panorama es otro en la Conferencia B. Allí, la carrera por la “Sección Isla” apunta a definirse entre los Capitanes y los Atléticos. Arecibo, con uno de los mejores núcleos nativos de la liga y un talentoso trío de refuerzos, aparece en el puntero de esta conferencia con balance de 13-4.

Sin embargo, Eddie Casiano tiene a San Germán a medio partido de diferencia de los Capitanes con marca de 14-6 tras una impresionante primera mitad de temporada, en la que tiene a André Curbelo jugando en modo Jugador Más Valioso.

San Germán lleva dos años sin clasificar a la postemporada, mientras que Arecibo se ha consolidado como uno de los equipos más sólidos en la regular en las últimas dos campañas, pero ha quedado eliminado en la primera ronda en ambas ocasiones.

“El hecho de que equipos como Quebradillas, Mayagüez y Ponce estén muy por debajo de los .500 y no se hayan podido enrachar le abre una brecha abismal para que los Capitanes y los Atléticos sean los que avancen a la final de la Conferencia B. No me extrañaría que los Capitanes terminen con más de 24 victorias”, afirmó Guzmán.

No obstante, Ruiz recalcó que el destino de los Atléticos dependerá de Montrezl Harrell, el importado que se ha convertido este año en el corazón de la “Cuna del Baloncesto” con una media de 16.1 puntos y 9.8 rebotes. Harrell fue anunciado por BIG3, una liga profesional estadounidense que se juega bajo formato 3x3, como jugador de los Chicago Triplets en la venidera campaña, que empieza el 20 de junio.

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De esto suceder, el centro importado dejaría San Germán, aunque Casiano dijo que “tiene un contrato” con los Atléticos y “no sabían de eso” en una entrevista con Talento Real, por lo que no se sabe a ciencia cierta si se va o se queda.

“Montrezl ahora mismo es un ídolo en San Germán y buscar un centro a esta hora es demasiado drástico. Es una ruleta rusa porque el mercado de importados es bien difícil. Esto definirá el futuro de San Germán porque un cambio de refuerzos te puede costar mucho. Si tú eres un equipo de arriba y haces un cambio de refuerzos, tienes que estar bien seguro de lo que estás haciendo”, expresó Ruiz.

Montrezl Harrell, de los Atléticos, celebra una jugada contra los Vaqueros de Bayamón. ( BSN )

Aunque han perdido cuatro de sus últimos seis juegos, los Santeros de Aguada continúan ubicados en el tercer lugar de la Conferencia B con récord de 10-8 bajo la dirección de Rafael “Pachy” Cruz. Guzmán elogió la labor de la gerencia de Aguada en esta primera parte del torneo, al tratarse de una franquicia que venía de terminar en el sótano la pasada campaña con un desastroso balance de 11-23.

“Tener 10 victorias y ocho derrotas, cuando el año pasado fue una pesadilla total que incluyó un cambio de técnico, habla del excelente trabajo que han hecho Pachy, Allans (Colón, director de operaciones) y el equipo de trabajo de los Santeros”, destacó el presentador del programa Courtside VIP.

Cerrada la contienda por el cuarto lugar de la Conferencia B

Mientras, la lucha por la cuarta posición de la “Sección Isla” parece que se definirá a última hora entre los Indios de Mayagüez (8-11) y los Leones de Ponce (7-12). La desastrosa racha de 12 derrotas con la que los Piratas de Quebradillas (4-15) arrancaron el torneo los dejó hundidos en el fondo de la Conferencia B, pero Mayagüez y Ponce también fueron consistentes en la primera mitad de la temporada. Esto podría resultar sorprendente, considerando que los Indios fueron el mejor equipo de esta conferencia durante la fase regular de 2025.

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“A mi entender, Quebradillas ya no cuenta con lo suficiente para entrar a la postemporada. Mayagüez ha quedado a deber demasiado porque tienen tres buenos refuerzos, pero (Sam) Waardenburg no ha sido lo que esperaban ellos. Se nota muy cansado y, por momentos, no parece estar dentro de la cancha. De los tres refuerzos, ha sido el peor reclutamiento de Mayagüez, pero le debían la oportunidad después de la pasada campaña. Mayagüez no puede estar ganando y perdiendo en esta segunda mitad porque se les va a complicar el panorama”, indicó Guzmán.

De cara a la segunda parte de la campaña, los refuerzos de los Indios son Nathan Sobey, Tyrell Harrison y Sam Waardenburg. Este último fue finalista al premio Jugador Más Valioso en la pasada campaña, pero este año promedia 14.3 puntos, 7.5 rebotes y 3.6 asistencias, mientras que Sobey y Harrison anotan más de 20 unidades por partido.