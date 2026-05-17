El equipo de la Conferencia A derrotó el sábado, 141-136, al quinteto de la Conferencia B en el Juego de Estrellas del Baloncesto Superior Nacional (BSN), celebrado en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

En la quinta ocasión que la “Cuna del Baloncesto” alberga este partido, el cubano Ysmael Romero, de los Mets de Guaynabo, cargó con el premio de Jugador Más Valioso tras registrar 14 puntos, dos rebotes y tres asistencias.

Pero los mejores anotadores de la Metro fueron Christian “Cuco” López y Javier Mojica, quienes terminaron con 17 unidades cada uno. Les siguió Jaylen Nowell con 16 tantos.

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Por la Conferencia B, Montrezl Harrell finalizó con 24 puntos, mientras que Phillip Wheeler añadió 23 unidades y ocho capturas.

Frente a los fanáticos de los Atléticos de San Germán, André Curbelo se lució con 17 tantos, 15 asistencias y ocho rebotes. Emmanuel Mudiay, Nathan Sobey y Jordan Murphy agregaron 14 puntos, respectivamente.

La Conferencia A se dirigió al descanso con una ventaja de 79-64 y llegó a estar arriba por 20 unidades en un punto del juego.

Los jugadores tuvieron el número cuatro en sus camisetas en honor a la memoria de José “Piculín” Ortiz, quien falleció el pasado 5 de mayo tras batallar contra el cáncer colorrectal y ganó su primer campeonato del BSN en San Germán.

El espectáculo del medio tiempo del Juego de Estrellas estuvo a cargo de los reguetoneros Lenny Tavárez y Justin Quiles.

Competencias de habilidades

Previo al partido, Tjader Fernández, de los Leones de Ponce, ganó la competencia de habilidades, pero no pudo prevalecer como campeón de triples y fue destronado por su compañero Kenneth Santos tras dominar este evento en las últimas cuatro temporadas.

Más tarde, Dyondre Dominguez, de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, acabó con el reinado de Wheeler en la competencia de donqueos.