Dallas. Jason Kidd dejó de ser el entrenador de los Mavericks de Dallas el martes, luego de cinco temporadas y dos semanas después de que el club contrató al exejecutivo de los Raptors de Toronto Masai Ujiri como su presidente y gobernador.

El equipo informó el martes que se separaba de Kidd, y describió la medida como un acuerdo mutuo. El base miembro del Salón de la Fama condujo a la franquicia a su único campeonato como jugador en 2011.

El 5 de mayo, cuando se le preguntó sobre el futuro de Kidd en su presentación, Ujiri evitó comprometerse y señaló que hablaría con el estratega mientras evaluaba todos los aspectos del equipo.

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“Mientras evaluamos el futuro de nuestro programa de baloncesto, creemos que éste es el momento adecuado para una nueva dirección de nuestro equipo”, dijo Ujiri en un comunicado. “Tenemos altas expectativas para esta franquicia y la responsabilidad de construir una organización de baloncesto capaz de sostener la contienda por el campeonato”.

We have mutually agreed to part ways with head coach Jason Kidd.



A Mavericks champion, Hall of Famer and coach who helped lead this franchise back to the NBA Finals. Thank you, Jason. #MFFL pic.twitter.com/6wiG4Big4q — Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 19, 2026

Kidd dirigió dos campañas en las que se adentró en los playoffs con Luka Doncic, al llegar a las Finales de la NBA en 2024, dos años después de una derrota ante Golden State en el duelo por el cetro de la Conferencia Oeste.

Los Mavericks traspasaron a Doncic a los Lakers de Los Angeles durante la temporada 2024-25, obteniendo a Anthony Davis como la pieza central en un acuerdo desastroso para la franquicia. Dallas se quedó fuera de los playoffs esa temporada y nuevamente en 2025-26.

Kidd, de 53 años, había dicho que esperaba con interés desarrollar a Cooper Flagg, la primera selección global del draft de 2025, quien ganó el premio al Novato del Año. En cambio, esa tarea recaerá en otra persona.

Kidd terminó con un récord de .500 en temporada regular (205-205) con los Mavericks, una ilustración apropiada de su gestión de altibajos.

La marcha hasta las finales del Oeste llegó en su primera temporada, cuando Dallas sorprendió a los favoritos Suns de Phoenix en el séptimo partido como visitante en la segunda ronda. Los Mavericks perdieron en cinco partidos ante los Warriors, que ganaron el título.

El entonces gerente general Nico Harrison pactó un canje por Kyrie Irving la temporada siguiente, pero las lesiones de él y de Doncic limitaron sus posibilidades de ser una dupla anotadora de élite. Dallas se quedó fuera de los playoffs.

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En 2023-24, su única temporada juntos y sanos, Doncic e Irving condujeron a los Mavericks a las Finales por primera vez desde que Kidd ayudó a Dallas a ganarlo todo.

Nueve meses después, Harrison sacudió a la NBA con el traspaso de Doncic. Debido a las lesiones, Irving y Davis jugaron juntos apenas dos cuartos y medio.

Harrison fue despedido al inicio de la temporada 2025-26, tras un mal arranque y una nueva lesión de Davis. Más tarde, Davis fue traspasado a Washington y, pese a mucho juego brillante de Flagg, los Mavericks terminaron en 26-56.

Dallas se convierte en el cuarto equipo con una vacante de entrenador, uniéndose a Orlando, Chicago y Portland. Los Trail Blazers fueron dirigidos por Tiago Splitter en un rol interino esta temporada.

Desde que terminó la temporada regular, Milwaukee ha contratado a Taylor Jenkins y Nueva Orleans incorporó a Jamahl Mosley.

De los 12 entrenadores que llevaron a equipos a las Finales de la NBA desde 2019, siete ya no están con esos clubes —incluidos cuatro que ganaron campeonatos: Nick Nurse con Toronto en 2019; Frank Vogel con los Lakers en 2020; Mike Budenholzer con Milwaukee en 2021, y Michael Malone con Denver en 2023.

Los otros entrenadores que llegaron a las Finales desde 2019 y ya no están con esos equipos: Monty Williams (Phoenix en 2021), Ime Udoka (Boston en 2022) y Kidd.

Kidd tiene un récord de 388-395 en poco más de nueve temporadas como entrenador en jefe. Se convirtió en estratega inmediatamente después de retirarse como jugador, llevando a Brooklyn a la segunda ronda de los playoffs en 2013-14.

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Se marchó a Milwaukee, donde fue despedido a mitad de su cuarta temporada.

Después de dos temporadas como asistente con los Lakers, incluida su marcha al título de 2020 en la “burbuja” de playoffs con LeBron James y Davis, Kidd fue contratado por los Mavericks.

Ujiri dijo a los reporteros que no leyeran nada en que evitara comprometerse sobre el regreso de Kidd, señalando que el entrenador duró varios años en cada una de las ocasiones anteriores en que fue contratado para dirigir las operaciones de baloncesto, con Toronto y Denver.

Esta vez, Ujiri está empezando de cero.