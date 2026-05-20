Oklahoma City. La noche más larga de la carrera de Victor Wembanyama en la NBA había terminado. Sus responsabilidades con los medios tras el partido habían terminado, y acababa de ver a su padre y a unas pocas personas más en un tranquilo pasillo cerca de los vestuarios de los San Antonio Spurs.

No volvió andando a la habitación. Le llevaron a una silla de oficina con ruedas, empujada por un empleado de los Spurs.

“Guarda algunos pasos”, dijo Wembanyama.

Oye, después de la noche que había pasado, la energía probablemente escaseaba de todos modos.

Un partido de playoff de 41 puntos y 24 rebotes. Sólo unos pocos en la historia del baloncesto lo habían hecho: Wilt Chamberlain ocho veces, Hakeem Olajuwon dos, Kareem Abdul-Jabbar una, Charles Barkley una.

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A WEMBANYAMA TAKEOVER 👽



What an outstanding performance from Victor Wembanyama, as he scored 20 of his 41 points in 4Q + OTs



All these plays happened in the final 20 seconds of the 4th quarter + overtimes 🤯 pic.twitter.com/VhWkWvOz2N — NBA (@NBA) May 19, 2026

Añade ahora a Wembanyama a esa lista, después de que su última obra maestra -en 49 minutos, la cifra más alta de su carrera- llevara a los Spurs a una victoria por 122-115 en doble prórroga sobre los Thunder de Oklahoma City en el primer partido de las finales de la Conferencia Oeste el lunes por la noche.

“El mejor jugador del (improperio) mundo”, anunció el escolta de los Spurs Stephon Castle para que todo el mundo lo oyera en una entrevista posterior al partido en la NBC.

Oficialmente, no, no es así. El mejor jugador del mundo de la NBA en este momento es Shai Gilgeous-Alexander, el jugador que recibió su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso en una ceremonia previa al partido con Wembanyama mirando. Era un premio que Wembanyama quería y sigue queriendo. Ver a Gilgeous-Alexander alzar el trofeo tuvo un efecto sobre la estrella francesa de 2 metros de estatura.

“Es competitivo. Si eres un competidor y ves que otro competidor es recompensado con lo que tú quieres. ... Si eso es motivación, todos nos motivamos por cosas diferentes”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Como persona competitiva, ese sería mi enfoque y perspectiva”.

¿Importaba?

“Todavía tengo mucho que aprender”, dijo Wembanyama. “Y quiero conseguir ese trofeo muchas veces en mi carrera”.

¿Eres el mejor jugador?

“El mundo son 8,000 millones de personas”, dijo Wembanyama. “Son 8,000 millones de opiniones”.

Bloqueó tres tiros y cambió otros incontables. Hizo un mate sobre los Thunder y flexionó, más de una vez. Los Spurs superaron en rebotes a los Thunder por 61-40. Wembanyama incluso sonrió y posó para las cámaras en algunos momentos. Era su primer partido de las finales de conferencia, nada menos que en la carretera, y se sentía de lo más cómodo.

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“Creo que es un gran jugador de gran impacto, obviamente, y cuando juegas contra esos jugadores es algo adquirido”, dijo el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. “Vas aprendiendo sobre la marcha. Hemos pasado por eso con otros grandes jugadores”.

Se suponía que los Spurs iban a perder este partido: no favoritos, en la carretera, sin el base lesionado De’Aaron Fox, contra los campeones defensores, un equipo invicto en las dos primeras rondas de los playoffs. Regalaron una ventaja de 10 puntos en el último cuarto, y los Thunder no tienen por costumbre perder ventajas en los instantes finales.

Y nada de eso importó, en gran parte gracias a Wembanyama. El camino hacia el título de la NBA pasa ahora por San Antonio; si los Spurs ganan todos sus partidos en casa el resto del camino, serán campeones de la NBA.

Eso está muy lejos. Pero los Spurs ya no son un equipo en ascenso. Están aquí.

“El mensaje sería que nosotros, como equipo, estamos preparados para enfrentarnos a cualquiera en cualquier entorno, en cualquier lugar”, declaró Wembanyama. “Y aunque todavía tenemos mucho que aprender, nuestro esfuerzo debe estar por encima del de cualquiera. Y esta noche hemos sido implacables”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.