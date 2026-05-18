Ponce. La joven de duodécimo grado Kiara Santos Morales divide sus días entre el voleibol, voleibol de playa, fútbol, futsal, cuica y atletismo, mientras también saca tiempo para servir a su comunidad con entregas de suministros en centros de envejecientes y limpieza de playas.

Dicho compromiso dentro y fuera del deporte llevó a la estudiante de la Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco a conquistar el Premio Roberto Clemente en el nivel superior, galardón que otorga el Programa de Educación Física del Departamento de Educación.

“Estoy muy feliz porque todo el sacrificio, practicando la oratoria, cada actividad que no pude ir por estar jugando, valió la pena al final”, expresó Santos Morales a Primera Hora este lunes en medio de la edición número 40 de la Gala del Premio Roberto Clemente, celebrada en el Pabellón Deportivo de la Región Educativa de Ponce.

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Algunos de los jóvenes galardonados durante la gala que se celebró n Ponce. ( Suministrada )

Además de sobresalir en múltiples disciplinas deportivas, Kiara tuvo que participar en un certamen de oratoria inspirado en el legado de Clemente. La estudiante, de 18 años y que cursará estudios en educación elemental en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Ponce, recitó su escrito tras recibir el galardón.

En su categoría, Daniela Franco Alvarado, de la Escuela Luis Muñoz Iglesias, obtuvo el segundo lugar, mientras Sallymar Delgado Reyes finalizó tercera.

En el nivel intermedio, los máximos honores fueron para Gleryeilis Pardo Román, de la S.U. Luis Muñoz Rivera; Natda Cruz González, de la Escuela Blanca Malaret; y Matías Rivera Collazo, de la Manuel Bou Galí.

Mientras, en elemental fueron reconocidos Alaiia Santana González, de la Fermín Delgado Díaz; Fabián Vázquez Irizarry, de la Santiago Negrón; y Wisniel Suárez Luna, de Las Mareas Especializada.

Los estudiantes premiados recibieron un incentivo de $150.

Durante la actividad también fueron homenajeados los equipos campeones y subcampeones nacionales del sistema público del país en deportes de conjunto como voleibol, fútbol, sóftbol, Baseball5, béisbol, baloncesto, balonmano y futsal en los distintos niveles escolares.

A la capitana

La gala estuvo dedicada a la capitana de la Selección Nacional femenina de baloncesto, Pamela Rosado, por su trayectoria, logros dentro y fuera del tabloncillo.

Rosado recibió una ovación en pie de los presentes y aprovechó la ocasión para dirigirse a maestros, padres y estudiantes-atletas.

“Soy bendecida de estar aquí porque soy parte del sistema público de enseñanza de educación”, comentó Rosado.

“Esto es un privilegio. Hay que entender que no somos estudiantes nada más, no somos atletas nada más; somos estudiantes-atletas. Tenemos que trabajar el doble y el triple que cualquier ser humano. Tienes que sacrificarte el doble y el triple para obtener las metas”, expresó la jugadora, de 40 años, a los reconocidos.

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Compartiendo el legado

Como parte del evento, el historiador de béisbol Jossie Alvarado contó historias sobre la vida de Clemente, enfocadas en el impacto humano del astro boricua más allá de las estadísticas.

“Lejos de permitir que las dificultades lo detuvieran, usó cada desafío como motivación para superarse tanto en lo deportivo como en lo personal”, destacó Alvarado.

También exhortó a los estudiantes a seguir el ejemplo del legendario número 21.

“No dejen de competir contra ustedes mismos, de superarse y de ser el orgullo de cada familia. Lleven siempre el 21 en su caminar y en sus luchas”, concluyó.