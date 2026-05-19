El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Antonio ‘Josean’ Jiménez Rodríguez, radicó la Resolución Concurrente de la Cámara 39 para solicitar a la Universidad de Puerto Rico que nombre todas sus becas atléticas como “Beca Atlética y por Mérito Deportivo José ‘Piculín’ Ortiz Rijos”, en honor al exbaloncelista puertorriqueño.

Jiménez, quien preside la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara de Representantes, indicó en declaraciones escritas que la medida busca reconocer “a una de las figuras más trascendentales del deporte puertorriqueño”.

“Pocas figuras han encarnado con tanta dignidad, excelencia y compromiso patrio el espíritu del atletismo boricua como José Rafael ‘Piculín’ Ortiz Rijos”, expresó el legislador sobre José ‘Piculín’ Ortiz, fallecido recientemente a los 63 años.

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Jiménez destacó la trayectoria de Ortiz tanto en el baloncesto internacional como en el local. Recordó que fue el primer puertorriqueño nacido en la isla seleccionado en la primera ronda del sorteo de novatos de la NBA y que representó a Puerto Rico en cuatro Juegos Olímpicos, cuatro Copas Mundiales FIBA y múltiples torneos regionales.

También resaltó su paso por equipos europeos como el Real Madrid Baloncesto, FC Barcelona Bàsquet y el Aris Thessaloniki, con el que conquistó la Copa Korac de la FIBA en la temporada 1996-97.

En el Baloncesto Superior Nacional, Ortiz militó con los Atléticos de San Germán, Cangrejeros de Santurce y Capitanes de Arecibo. Cerró su carrera con 8,915 puntos, 5,314 rebotes y 1,134 asistencias en 505 partidos de serie regular.

Ortiz fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en 2018 y al FIBA Hall of Fame en 2019.

“El legado de ‘Piculín’ Ortiz no solo se circunscribe a sus logros deportivos: su entrega, su disciplina, su sentido de país y su humildad lo convierten en modelo a emular para las generaciones presentes y futuras”, sostuvo Jiménez.