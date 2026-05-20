La Preselección Nacional Femenina de Voleibol dio ayer martes su primer paso formal rumbo al Final Four NORCECA 2026 al completar su primera práctica en cancha bajo la dirección del dirigente nacional Juan Carlos Núñez.

La sesión de entrenamiento se celebró en Carolina y contó además con la participación del asistente José Mieles y el resto del cuerpo técnico del programa nacional, que comenzó a delinear el grupo que representará a Puerto Rico en el torneo regional programado del 5 al 7 de junio en la Cancha Salvador Dijols de Ponce.

Entre las jugadoras presentes estuvieron las colocadoras Wilmarie Rivera y Jenifer Nogueras, así como la opuesto Dariana Hollingsworth, quienes encabezaron las primeras secuencias de trabajo en la cancha.

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El grupo también incluyó a las esquinas Valeria Vázquez, Paola Santiago, Leandra Mangual, Nataly García, Ivania Ortiz, Nayeli González y Sofía Victoria, activas en labores ofensivas y de recepción.

En la posición de centrales participaron Adriana Rodríguez, Diana Reyes, Alba Hernández, Ana Sofía Jusino y Marcelle Báez, concentradas en ejercicios de bloqueo y desplazamiento.

Mientras, las líberos Shara Venegas, Okiana Valle y Yaleimid Correa trabajaron en las primeras dinámicas defensivas y de control de balón.

La Federación Puertorriqueña de Voleibol informó que otras jugadoras convocadas se integrarán próximamente a los entrenamientos.

La FPV adelantó que la próxima semana anunciará el grupo final que competirá en el Final Four NORCECA 2026.