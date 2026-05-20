Neymar rompe a llorar tras conocer su convocatoria al Mundial con Brasil
El delantero no tenía asegurado un espacio en el onceno brasileño después de pasar tres años sin jugar con la selección.
PUBLICIDAD
Río de Janeiro. Neymar fue convocado el lunes Brasil para el Mundial, una citación que muchos analistas locales y exfutbolistas consideraban poco probable apenas unos días atrás. El delantero disputará su cuarta Copa del Mundo.
Con 34 años, Neymar es el goleador histórico de Brasil con 79 tantos. Pero el nivel físico del astro no ha sido el mismo desde que se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda en octubre de 2023 durante un partido de las eliminatorias mundialistas. Apenas ha disputado ocho partidos para Santos este año, con cuatro goles y dos asistencias.
“Ha mejorado su condición física, será un jugador importante en este Mundial”, dijo Carlo Ancelotti, el italiano que hace un año tomó las riendas como técnico de Brasil. “Todavía puede mejorar su condición física hasta el primer partido del Mundial”.
Relacionadas
“Tiene experiencia en este tipo de competencia, el cariño de nuestro grupo, puede crear un mejor ambiente en este grupo”, añadió Ancelotti en una conferencia de prensa en el Museo del Mañana de Río de Janeiro.
Retumbaron los aplausos en el recinto cuando Ancelotti anunció el nombre de Neymar.
Neymar broke down into tears after getting selected for the World Cup ❤️— ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2026
Look what it means to him 🥹
(via @neymarjr) pic.twitter.com/DebjWViOVq
Los pentacampeones mundiales (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) anunciaron la convocatoria con bombos y platillos, incluyendo un espectáculo musical y artístico que abarcó una hora.
Ancelotti añadió que prefería jugadores con experiencia para algunos puestos de su plantel, incluido Neymar. No había convocado al ex de Barcelona y Paris Saint-Germain desde que asumió el cargo en mayo de 2025.
Poco antes de que se anunciara la lista de Ancelotti, Neymar cambió su biografía de Instagram de una manera reveladora. Antes solo tenía a Santos como referencia de dónde juega actualmente y le añadió Brasil.
La lista de 26 jugadores que presentó Ancelotti el lunes también incluye, como se esperaba, a las principales figuras de Brasil en los últimos años: Vinicius Júnior y Raphinha.
Tal vez la decisión más sorprendente fue el descarte de João Pedro, un delantero de excelente temporada con Chelsea en la Liga Premier — autor de 15 goles.
“Nos sentimos tristes por João Pedro por la temporada que tuvo en Europa, probablemente se lo merecía”, dijo Ancelotti. “Pero, lamentablemente, con toda la consideración y respeto, elegimos a otros jugadores”.
“Tengan confianza en este grupo. Puede que no sea el grupo perfecto, pero es un grupo enfocado, concentrado, humilde y desinteresado”, añadió como mensaje a los hinchas brasileños.
É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026
Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.
VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug
Ancelotti amplió su contrato con la Confederación Brasileña de Fútbol la semana pasada hasta el Mundial de 2030, pero hasta ahora ha atravesado un periodo complicado en Brasil, con muchos jugadores lesionados fuera de su lista para el Mundial. los delanteros Rodrygo y Estevao son los que más echará de menos en el torneo en Norteamérica.
Los convocados se incorporarán para el inicio de la preparación el 27 de mayo en el complejo de la selección de Granja Comary.
Antes de viajar a Estados Unidos, Brasil se despedirá de sus aficionados con un partido amistoso contra Panamá el 31 de mayo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. También tiene programado otro ensayo, ya en Estados Unidos, contra Egipto el 6 de junio en Cleveland.
Brasil debutará en el Mundial contra Marruecos en Nueva Jersey el 13 de junio, seguido por Haití y Escocia en el Grupo C.
Plantel:
Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Gremio)
Defensores: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Roger Ibañez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburgo).
Mediocampistas: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo)
Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburgo), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).