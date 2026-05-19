Lisboa. Cristiano Ronaldo está al umbral de otro hito: el astro irá a su sexta Copa del Mundo tras ser incluido este martes en la convocatoria de Portugal para el torneo y el técnico Roberto Martínez también incluyó al fallecido Diogo Jota como “uno más para siempre” en un homenaje al jugador que murió el año pasado.

Martínez señaló que Jota estará en la mente de todos cuando la selección nacional intente proclamarse campeón mundial por primera vez.

Jota, de 28 años y habitual en la convocatoria de Portugal, murió en un accidente automovilístico en España en julio pasado.

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“La lista incluye 27 nombres más uno”, dijo Martínez. “Perder a Diogo Jota fue un momento inolvidable y muy duro. Pero, al día siguiente, todos asumimos la responsabilidad de luchar por el sueño de Diogo y por el ejemplo que siempre representó en nuestra selección nacional. Su espíritu, su fortaleza, su ejemplo: Diogo Jota es ese más uno. Será el más uno para siempre”.

Martínez citó a Cristiano, de 41 años, y a otros 26 jugadores.

“Espero que siga desempeñando el mismo papel que ha tenido en los últimos tres años que he estado con la selección”, dijo Martínez sobre el capitán luso.

“Cuando hablamos de él, hay dos jugadores. Está el ícono del fútbol mundial, sobre quien todos los hinchas del mundo tienen una opinión y aceptan lo que aporta al fútbol, y luego está nuestro capitán”, añadió. “Fue fundamental para ganar la Liga de Naciones y ahora queremos el mismo nivel de responsabilidad y ejemplo en el vestuario”, resaltó.

Probablemente será el último intento de Cristiano por conseguir el único gran laurel que falta en sus pergaminos. También será su primer Mundial desde que abandonó Europa para jugar en Arabia Saudí.

Cristiano y su eterno rival argentino Lionel Messi podrían convertirse en los primeros hombres en disputar seis mundiales.

Rumbo al torneo en Norteamérica, Cristiano lidera la tabla histórica en partidos (226) y goles (143) con una selección nacional masculina. También es el único hombre que ha marcado en cinco mundiales.

Entrevistado por CNN en noviembre, Cristiano manifestó que esta “definitivamente” sería su última Copa del Mundo.

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En la lista también figuraron João Félix, sucompañero en Al Nassr. También destacan Bernardo Silva, del Manchester City, y Bruno Fernandes, del Manchester United. Y van cuatro jugadores del Paris Saint-Germain: Nuno Mendes, Vitinha, João Neves y Gonçalo Ramos.

Martínez convocó a cuatro arqueros.

Portugal quedó el Grupo K junto con Colombia, Uzbekistán y Congo. Portugal debutará contra Congo el 17 de junio en Houston.

Lista:

Arqueross: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting Lisboa), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defensores: Rúben Dias (Manchester City), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nélson Semedo (Fenerbahce), Matheus Nunes (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting Lisboa), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Mediocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (PSG), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Rafael Leão (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Trincão (Sporting Lisboa).