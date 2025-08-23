La temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) dará inicio este sábado con un juego entre las campeonas Cangrejeras de Santurce y las subcampeonas Gigantes de Carolina en el Coliseo Roberto Clemente.

Santurce jugará esta campaña en el Clemente tras tener el año pasado como cancha local al Coliseíto Pedrín Zorrilla. El partido será transmitido en directo a través de Punto 2 (canal 2.2) y YouTube a las 8:00 p.m.

“Tenemos el mismo equipo, lo que funciona obviamente no se cambia hasta nuevo aviso. Bien contenta con las muchachas, bien contenta con el trabajo técnico y bien contenta con lo que han hecho (los otros equipos) porque me gusta la competencia y hay competencia este año”, resaltó Dayshalee Salamán, capitana de las Cangrejeras.

“Este año, no porque seamos las campeonas nos vamos a recostar. Yo creo que debemos dejar atrás que somos las campeonas y salir a jugar en todo momento”, añadió.

Por su parte, Tayra Meléndez, capitana de las Gigantes, destacó que la meta es la misma de todas las temporadas: “ganar el campeonato”.

“Muchas de las jugadoras estuvieron el año pasado, las que están entrando entienden la cultura, entienden como sufrimos el año pasado. A nadie le gusta llegar casi y segundo no se escucha tan bien como campeonas”.

La jornada inaugural también cuenta con la visita de las Pollitas de Isabela a Yauco para medirse a las Cafeteras en el Coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras. Yauco regresa al BSNF tras siete años de ausencia.