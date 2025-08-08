Carla Cortijo regresa a las Gigantes de Carolina, del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) como coapoderada del equipo para la temporada de 2025, informó este viernes la organización carolinense.

Además a su labor administrativa, Cortijo también asumirá responsabilidades como asistente técnica del experimentado dirigente Carlos Calcaño.

“Estamos muy contentos con el regreso de Carla a su casa. Ella conoce el juego, conoce la liga y sabe lo que se necesita para competir al más alto nivel. Su presencia como apoderada y en el cuerpo técnico es un lujo, y poder contar con ella nos permite seguir construyendo una organización sólida y con propósito”, expresó en declaraciones escritas Claudia Zorilla, apoderada de las Gigantes.

El regreso de Cortijo, al equipo de las 18 veces campeonas del BSNF, marca un nuevo capítulo en su carrera. Con las Gigantes, ganó tres campeonatos (2012, 2014 y 2015), siendo reconocida como Jugadora Más Valiosa de las Finales en 2014 y 2015.

“Volver a Carolina significa mucho para mí. Aquí fue donde crecí como jugadora y como persona. Ahora tengo la oportunidad de aportar desde otra perspectiva y ayudar a formar a las próximas generaciones. Es un orgullo volver a ser parte de este equipo”, expresó Cortijo, quien fue la primera puertorriqueña en jugar en la WNBA.

Esta doble función representa una evolución significativa en la carrera de Cortijo, quien se destaca como una de las figuras más influyentes en la historia del baloncesto femenino puertorriqueño.

Con su presencia en la estructura administrativa y en el cuerpo técnico, la organización busca fortalecer tanto la gestión del equipo como el desarrollo de las jugadoras en cancha.

Reconocida por su liderazgo como armadora de la Selección Nacional, Cortijo representó al País en múltiples eventos internacionales, incluyendo los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, el Premundial FIBA y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A nivel universitario, jugó con la Universidad de Texas, dejando su marca en el baloncesto de la NCAA.