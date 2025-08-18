Las campeonas Cangrejeras de Santurce y las subcampeonas Gigantes de Carolina anunciaron la firma de cuatro jugadoras con experiencia en la WNBA como sus importadas para la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), que comienza el 23 de agosto.

En el caso de Santurce, firmaron a la delantera Shae Kelley. Mientras, Carolina hizo lo propio con Aisha Sheppard, Selena Lott y Teana Muldrow.

Kelley retornará al BSNF junto con la escolta Kamaria McDaniel y la delantera Oshlynn Brown. Con las Cangrejeras en 2024, Kelly promedió 16.3 puntos, 10.4 rebotes, 2.4 asistencias y 2.2 cortes de balón en 27 juegos. Previamente, jugó con las extintas Montañeras de Morovis y las Atenienses de Manatí, así como en la WNBA con Minnesota Lynx.

McDaniel viene de jugar en China, donde consiguió estadísticas de 12.7 tantos, 2.5 capturas y 1.5 reparticiones. Fue parte de la edición campeona de las crustáceas en 2024.

Brown, estuvo activa en Grecia, presentó una media de 14.6 unidades, 9.1 balones atrapados, 2.4 pases para anotación y 1.3 robos con AO Amyntas.

El equipo capitalino repite a Fernando Casablanca como entrenador, Gabriel Ruiz y Leika Rivera como asistentes.

Selena Lott repite con los Gigantes. ( Suministrada )

Carolina apuesta a refuerzos de calibre WNBA

Mientras, las subcampeonas del BSNF, Gigantes de Carolina, repetirán a Selena Lott y Teana Muldrow.

Muldrow fue la Jugadora Más Valiosa de la campaña 2024, tras acumular estadísticas de 19.5 puntos, 8.6 rebotes, 2.7 asistencias y 2.2 cortes de balón en 16 partidos. En 2018, fue seleccionada en la tercera ronda por Seattle Storm. Además, vistió el uniforme de Dallas Wings en la liga estadounidense.

Lott, por su parte, en jugó solo seis desafíos en el torneo boricua 2024 y registró una media de 17.8 tantos, 7.5 capturas y 6.0 pases para anotación. En WNBA, vio acción con Minnesota Lynx.

Las Gigantes también pactaron con Aisha Sheppard, de 5’9 de estatura y 145 libras, fue seleccionada por Las Vegas Aces en 2022. A nivel universitario, jugó para el prestigioso programa de Virginia Tech.

Su más reciente participación fue en la liga de China con el conjunto Xinjiang Magic Deer. En nueve partidos, Sheppard promedió 18.6 puntos, 3.7 rebotes, 3.4 asistencias y 1.2 cortes de balón por cotejo. Además, lanzó para un 80 por ciento desde la línea libre y para un excelente 41.8 por ciento a larga distancia.

El único técnico con campeonatos en BSN y BSNF, Carlos Calcaño, se mantiene como dirigente. Pero, ahora contará con la asistencia de Carla Cortijo.

Carolina visitará a Santurce este sábado, 23 de agosto (8:00 p.m.), en el coliseo Roberto Clemente.