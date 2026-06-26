Con poco margen para el error y la clasificación pendiendo de un hilo, Puerto Rico anunció hoy viernes el grupo de 12 jugadores con el que afrontará la ventana de julio del clasificatorio de FIBA rumbo a la Copa del Mundo de 2027, en la que enfrentará a Canadá y Bahamas obligado prácticamente a ganar ambos compromisos para mantenerse en carrera.

El dirigente Carlos González contará con los armadores José Alvarado y Jezreel De Jesús; los escoltas Alfonso Plummer, Gian Clavell y Stephen Thompson Jr.; los aleros Ethan Thompson, Isaiah Piñeiro y Enrique Freeman; los delanteros Devon Collier e Ysmael Romero; y los pivots Arnaldo Toro y Alexander Kappos.

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Puerto Rico llega a la tercera ventana del torneo con marca de 1-3, un balance que lo mantiene en una posición comprometida dentro del Grupo B. La única victoria del quinteto boricua llegó precisamente ante Bahamas, mientras sufrió dos inesperadas derrotas ante Jamaica y una ante Canadá.

Ahora el conjunto nacional visitará a Canadá el viernes, 3 de julio, y luego a Bahamas el lunes, 6 de julio, en una ventana que podría definir su futuro en el proceso clasificatorio. Un nuevo tropiezo dejaría a Puerto Rico con escasas posibilidades de avanzar a la segunda ronda, donde los equipos arrastran sus resultados y continúan la lucha por uno de los boletos al Mundial de Catar 2027.

La presencia de Alvarado vuelve a encabezar el plantel tras conquistar recientemente el campeonato de la NBA con los Knicks de Nueva York. El base será una de las principales figuras ofensivas junto con Plummer y Clavell, mientras que Freeman, Piñeiro y Romero aportarán novedad, experiencia y versatilidad en la pintura y las posiciones de alero.

También destacan las inclusiones de Kappos y Toro como los principales hombres altos del equipo, con la misión de contener el juego interior de sus rivales y fortalecer una faceta en la que Puerto Rico ha enfrentado dificultades durante la eliminatoria.

Tras esta ventana, el clasificatorio entrará en su segunda fase con los equipos que logren avanzar desde cada grupo. Solo quienes mantengan opciones matemáticas continuarán en la carrera hacia la Copa del Mundo de 2027, por lo que los dos encuentros de julio representan, en la práctica, una final para el quinteto puertorriqueño.

A la segunda fase avanzan los mejores tres equipos de cada grupo. Puerto Rico actualmente es tercer lugar en el Grupo B con marca de 1-3. Lideran el grupo Canadá con marca de 4-0, seguido de Jamaica con 2-2 y detrás está Bahamas con 1-3.