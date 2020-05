Los fanáticos del Baloncesto Superior Nacional y de competencias esports podrán disfrutar desde la tarde de hoy lunes de la primera fase del From The Sofa Cup, torneo de baloncesto virtual organizado por el Esports Team Red Rooster.

El torneo que arrancará a las 6:00 p.m. contará con la participación de Larry Ayuso (Atléticos de San Germán), Javier Mojica (Vaqueros de Bayamón), Miguel Ali Berdiel (Mets de Guaynabo), Ramon Clemente (Piratas de Quebradillas), KJ Maura (Santeros de Aguada), José ”Money” Rodríguez (Brujos de Guayama), Raymond Cintrón (Capitanes de Arecibo), José Guitián (Leones de Ponce), Ángel Matías (Indios de Mayagüez), Evander Ortiz (Cariduros de Fajardo), Javy González (Brujos de Guayama), Tjader Fernández (Atléticos de San Germán), Alexis “Bebo” Colón (Piratas de Quebradillas), Luis López (Leones de Ponce), Jorge Matos (Cariduros de Fajardo) y Jeffrey Burgos (Atléticos de San Germán).

Estos 16 jugadores formarán parte del Ballers Tournament, que clasificará los mejores 4 jugadores al Top 8 en dónde enfrentarán a los mejores 4 jugadores del Open Tournament, una competencia abierta para gamers en general que cuenta con 64 participantes registrados.

Bracket oficial del torneo de #NBA2k20 con los altletas del @bsnpr, el cual comienza HOY a las 6:00 PM



Díganos sus predicciones para este torneo exhibición. Quienes serán los 4 finalistas que se enfrentarán con 4 gamers el sabado 23 de mayo.



Evento traido por @redbaronpizza. pic.twitter.com/UWkoNZ15pc — Red Rooster Team (@RedRoosterTeam1) May 18, 2020

El From the Sofa Cup será transmitido desde esta tarde a las 6pm por las cuentas de Facebook, Twitter y Youtube del BSN, y la cuenta de Facebook y Twitch de Red Rooster. WAPA Deportes, que también contará con transmisión en línea a través de su página de Facebook, transmitirá por televisión las etapas de cuartos de final, semifinal y final.

El itinerario de transmisión de la primera fase es el siguiente:

Lunes, 18 de mayo José “Money” Rodríguez vs. Jeffrey Burgos Jorge Matos vs. Javy González Martes, 19 de mayo Ramón Clemente vs. Javier Mojica Angel Matías vs. Raymond Cintrón Miércoles, 20 de mayo KJ Maura vs. Luis López Evander Ortiz vs. Tjader Fernández Jueves, 21 de mayo Larry Ayuso vs. Alexis “Bebo” Colón Miguel Ali Berdiel vs. José Guitián

El torneo tendrá premiaciones en metálico de $500 para el primer lugar, $250 para el segundo lugar y $100 para el tercer lugar. Para más información pendientes a bsnpr.com y a las redes sociales del Baloncesto Superior Nacional @bsnpr. BSN