Al tiempo que sigue trabajando en finiquitar los acuerdos finales de su renovación de contrato como presidente del Baloncesto Superior Nacional, Ricardo Dalmau no ha dejado de atender otras situaciones importantes de cara al torneo, sobre todo en referencia al futuro de los Cariduros de Fajardo y los Capitanes de Arecibo.

Y para buenas noticias de todos los componentes de la liga, Dalmau asegura que ambos los Cariduros y Capitanes estarán activos en Fajardo y Arecibo, respectivamente.

“Fajardo va y Arecibo jugará la temporada en su cancha”, ha dicho Dalmau en entrevista con Primera Hora.

La participación de estos equipos estaba en duda por distintas razones.

En el caso de Fajardo, su apoderado WIlson López solicitó mudar al equipo hacia Isabela, lo que no fue aprobado por la Junta de Directores del BSN. Posterior a la decisión se llegó a decir que López consideraba solicitar un receso o vender el equipo. Pero Dalmau ha asegurado que los Cariduros seguirán activos bajo la administración de López.

“Wilson sigue. Él hizo su petición, no se aprobó, y vamos pa’lante”, ha declarado Dalmau.

Mientras, en el caso de los Capitanes, surgió dudas sobre su permanencia en Arecibo luego que la gerencia de los Capitanes y el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, entraron en unas disputas en tornos a reclamos de parte y parte sobre incumplientos de contrato sobre el uso y el mantenimiento del Coliseo Manuel ‘Petaca’ Iguina.

Víctor Liz, con el balón, es uno de los jugadores de los Capitanes. ( Miguel J. Rodríguez Carrillo )

Sin embargo, hoy Dalmau ha dejado saber que no tiene preocupaciones de que el recinto estará habilitado para la campaña 2024 y que los Capitanes jugarán en ella.

“Me reuní con el alcalde de Arecibo, junto al director de torneo José Couto, hace unas semanas, y tuvimos una reunión excelente con él en la que nos garantizó que encaminará los arreglos que hacen falta en el Coliseo para que esté listo a tiempo para la temporada. Todo va a estar bien. El alcalde va a trabajar en conjunto la gerencia de los Capitanes”, dijo Dalmau.

Mientras, Dalmau dejó saber que las negociaciones de su permanencia al frente del BSN marchan bien. Destacó que el proceso no se ha cerrado porque no existe prisa para ello toda vez que él aún está bajo contrato. Y él no contempla que vayan a existir tranques para acordar los términos de su firma, la que según reglamento se realiza por cuatro años.

Las reuniones para hablar sobre ese tema y otros siguen este viernes.

La temporada del 2024 está programada para ponerse en marcha el 2 de abril del 2024. En ella defenderán corona los Gigantes de Carolina