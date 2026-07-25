Siete años después de la serie de campeonato de 2019, los Leones de Ponce buscarán el desquite ante los Santeros de Aguada en la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

La serie comenzará el sábado en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, en Aguada. De ser necesario un séptimo juego, se disputaría el jueves, 6 de agosto. La final de 2019 no llegó al máximo de siete partidos, pues se acabó en seis.

Los Santeros derrotaron 82-78 a los Leones en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens para capturar su primer campeonato del BSN. Esa noche, Rigoberto Mendoza anotó 28 puntos y fue nombrado Jugador Más Valioso de la final.

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Tal vez Mendoza ahora tenga 34 años, pero demostró a lo largo de la temporada regular y en la semifinal de la Conferencia B contra los Capitanes de Arecibo que sigue siendo un dolor de cabeza para los equipos del BSN.

“Fue una serie que yo me la disfruté. No te puedo decir que pensaba que íbamos a ganar el campeonato porque los equipos estaban parejos. Nosotros tuvimos un juego en Aguada donde K.J. Maura fue el héroe, después de que lo habíamos dado por perdido porque estábamos abajo por 16 o 17 puntos quedando cuatro minutos”, recordó el refuerzo dominicano en una entrevista con Primera Hora .

“Aguada remontó, y yo creo que eso fue lo que dio el puntillazo para que después fuéramos a su casa y ganáramos el campeonato. Recuerdo la celebración, el campeonato... Pienso que esta serie tendrá un sabor a final nuevamente por eso”, continuó.

Después de cinco años fuera del BSN, Mendoza volvió esta temporada con el hambre de probarse una vez más en esta etapa de su carrera. Superó todas las expectativas como el referente ofensivo de Aguada con un promedio de 17.6 puntos, 6.3 rebotes y 4.7 asistencias en la fase regular.

Su desempeño lo colocó en la conversación por el premio al Jugador Más Valioso y fue clave para que los Santeros terminaran terceros en la Conferencia B con marca de 17-17. Sin embargo, su firma generó dudas e incluso fue cuestionada por algunos cuando Aguada anunció su regreso como importado.

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“Mucha gente dudó de la firma de Rigoberto porque no lo habían visto hace años. No sabían lo que estaba haciendo y las carreras son así. A veces uno está muy activo y otras veces no”, comentó, por su parte, el dirigente de los Santeros, Rafael “Pachy” Cruz.

“La huella que él dejó en Aguada no tan solo como jugador, sino como ser humano… Allá en Aguada lo quieren muchísimo. La franquicia creyó en él desde el día uno y verlo trabajar es impresionante. El nivel de disciplina, respeto y seriedad que trae al juego lo hace un líder que te enseña todos los días con hechos y nos ha hecho mejores”, abundó.

Pero Mendoza y los Santeros se enfrentarán a unos Leones que amenazan con clasificar a su segunda final consecutiva. Ponce avanzó el año pasado a la serie de campeonato, pero cayó en cinco juegos ante unos Vaqueros de Bayamón que contaban con un trío de refuerzos de lujo compuesto por Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte.

Otra semifinal de Carlos Rivera como dirigente

Ahora los Leones están de vuelta en la semifinal del BSN por tercera temporada consecutiva bajo la dirección de Carlos Rivera. Esta gesta lo une a Cruz en la exclusiva lista de entrenadores que han clasificado a las semifinales en sus primeras tres campañas al mando de un equipo desde 2000, según el historiador Luis Modestti.

“La verdad es algo que no le había prestado tanta atención hasta que me lo dijeron hace unos días. Estar aquí nuevamente es una bendición. Es parte del camino que el Señor tiene para nosotros. Es otra oportunidad que tenemos que aprovechar. Los otros días les dije a los muchachos que, cuando la vida te da oportunidades, uno tiene que aprovecharlas en ese momento y no esperar porque son pocos los jugadores que pueden decir que han jugado en una semifinal”, expresó Rivera.

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Jezreel de Jesús (derecha) celebra con Christian Negrón en el partido que los Leones de Ponce eliminaron a los Atléticos de San Germán. ( BSN )

Lo cierto es que el camino de los Leones hacia la clasificación estuvo lleno de altibajos. Ponce fue el último equipo que ponchó su boleto a la postemporada del BSN al adueñarse de la cuarta posición de la Conferencia B con récord de 15-19. Aseguraron su espacio tras ganar siete de sus últimos 10 partidos de la fase regular y beneficiarse de la debacle de los Indios de Mayagüez. Además, ganaron 4-2 su serie particular contra Aguada, pero Rivera no quiere confiarse ante el que considera uno de los equipos más completos de la liga este año.

“Aguada juega un buen baloncesto. Tenemos que aprender de esa primera serie contra San Germán: el margen de error tiene que ser menos. Creo que la serie contra San Germán nos preparó porque los Atléticos son un equipo demasiado físico. Aguada es más de jugar buen baloncesto y nosotros tenemos que ahí hacer nuestra parte”, señaló el dirigente de los Leones.

“Los Santeros se pasan mucho la bola y tienen la habilidad de meter el triple. San Germán tenía la cancha mucho más cerradita. Aguada depende mucho de mover el balón y por eso tenemos que estar bien concentrados con todas nuestras decisiones defensivas y, en la parte ofensiva, pues ser Ponce. Creo que hemos hecho un gran trabajo todo el año en el lado ofensivo”, agregó.

Ponce fue el segundo mejor equipo ofensivo en las semifinales de conferencia con un promedio de 96.6 puntos. Sus refuerzos son Jalen Crutcher, Thomas Robinson y Brady Manek, pero su ofensiva es liderada por Jezreel “Macho” De Jesús, quien acumuló una media de 20.8 unidades por partido frente a los Atléticos.

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En el caso de Robinson, los Leones son la cuarta franquicia a la que pertenece esta campaña, pero ha seguido demostrando su capacidad de dominar la pintura sin importar el uniforme que vista. El centro importado promedió 15.2 puntos y 6.2 rebotes por desafío en la serie ante San Germán.

“Se confirma que el equipo de Ponce necesitaba un centro, sin importar el nombre de quien fuera. En este caso, es Thomas Robinson, pero se confirma que necesitábamos una presencia en la pintura con un jugador que hiciera el juego más fácil a jugadores como Manek, Crutcher y Macho”, indicó Rivera.

Jezreel De Jesús y Thomas Robinson en el quinto juego de la semifinal de la Conferencia B del BSN entre Ponce y San Germán. ( Jorge Correa )

Promete ser una serie explosiva

Los Santeros, por otro lado, son reforzados por Mendoza, Joel Soriano y Jacob Wiley. El armador nativo Iván Gandía también fue de impacto con una media de 15.7 unidades y 6.3 asistencias ante Arecibo. Aguada también fue el tercer mejor equipo ofensivo en las semifinales de conferencia con un promedio de 94.7 puntos por encuentro.

De hecho, los Santeros y los Leones encabezaron la tabla de triples convertidos en la ronda anterior de la postemporada con 11.2 y 10.3 por juego, respectivamente. Por ello, se espera una serie de alto voltaje entre dos equipos con gran capacidad ofensiva.

“Creo que lo primero que debemos hacer es la defensa colectiva. Los Leones juegan con un perímetro envidiable. Tener tres armadores que atacan de una manera responsable y defienden agresivamente nos obligará a seguir con nuestro trabajo colectivo en defensa”, manifestó el entrenador de Aguada.

“Tenemos que estar concentrados en lo que vamos a hacer y movernos a la misma velocidad, al tiempo que buscamos esa consistencia en el lado ofensivo. Es seguir lo que llevamos trabajando desde el día uno, que es lo colectivo”, añadió.

A continuación, el calendario de la final de la Conferencia B: